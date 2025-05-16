Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фото: Офіс президента

Стамбульська «переговорна партія» ще не завершена

Декілька висновків із того, що ми називаємо «переговорним процесом»

• 1 •

Путін не готовий відмовитися від відносин з адміністрацією Трампа.

Він вкотре продемонстрував зневагу до Європи, але на Трампа російський диктатор реагує рівно настільки, щоб утримувати інтерес американського президента до процесу. Бо той поки не виглядає для нього повністю безперспективним.

• 2 •

У Путіна і Трампа – принципові розбіжності щодо природи війни та її завершення.

Путін бачить війну частиною глобального протистояння з Заходом. Для нього завершення війни можливе лише в форматі прямих переговорів із Заходом, уособленням якого завжди були США. Звідси – всі вимоги про «нову Ялту» і «архітектуру безпеки», яку мають обговорити Трамп і Путін віч-на-віч.

Натомість Трамп не визнає жодних російських претензій на сфери впливу. Його максимум – «закінчити війну будь-якою ціною», в тому числі через суттєві поступки з боку України. Але ніхто навіть не починає говорити про передачу Європи під контроль Москви.

Путін починав війну не заради окупації Мелітополя. У нинішній конфігурації шансів домовитись із Трампом у нього немає. Трамп хоче вийти з цієї історії з мінімальними втратами, продемонструвавши свою ефективність. Але не за рахунок розгрому Заходу.

• 3 •

Китай, схоже, намагається стати союзником Європи у протистоянні з Трампом у тарифній війні.

Після переговорів із Сі, президент Бразилії полетів у Москву, щоб переконати Путіна на припинення вогню. Очевидно, це була спільна ініціатива Пекіна й Бразиліа. Закінчилось усе приниженням: бразильський президент навіть не був прийнятий Путіним – лише телефонна розмова. Понад тисячу кілометрів польоту – заради дзвінка.

Це натяк, що Китай пристав на позицію європейської коаліції й намагається зупинити війну. Путін знехтував цим сигналом, розраховуючи, що Пекін не наважиться на жорсткі дії. Чи відповість Китай – наразі незрозуміло, але атмосфера двосторонніх відносин змінюється.

• 4 •

Путін не буде зустрічатися із Зеленським у жодному форматі.

Навіть тристороння зустріч з Трампом йому не підходить. Адже це фактично руйнує всю і без того убогу ідеологію «спєціальной воєнной операціі» де «неонацисти» захопили владу в Києві і на чолі з «нелегітимним Зеленським» взяли в заручники звичайних росіян, яких «переконали що вони українці».

• 5 •

Європа вкотре отримала доказ неадекватності Путіна.

Це мало б стати підставою для висновків про екзистенційність цієї війни для самих європейців, і в публічних заявах ми таке чули досить багато. Але на фоні правильних слів ми бачимо як ЄС зупиняє особливий режим торговельних відносин з Україною, що фактично повертає тарифні ставки до меж, які роблять український експорт менш конкурентоздатним на європейських ринках. Це можна було б вважати дрібницею, але коли слова суперечать діям, це ознака відсутності адекватності вже самих європейців. Добре, що більшості вони роблять багато користі, але те що Україну не розглядають повноцінним партнером шкодить Європі адже налаштовує українців проти ЄС.

Стамбульська «переговорна партія» ще не завершена, й у найближчі дні слід очікувати на продовження. Але проміжні результати, які маємо станом на сьогодні, дають підстави для обережного оптимізму.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна готова». Зеленський відповів на пропозицію Путіна
«Україна готова». Зеленський відповів на пропозицію Путіна
11 травня, 10:42
Індійський та пакистанський уряди розпочнуть переговори «з широкого кола питань» на нейтральній території
Індія і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню
10 травня, 15:46
За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
7 травня, 08:34
Сім місяців Івана Поповича вважали зниклим безвісти
Поліг під час штурму у районі Волновахи на Донеччині. Згадаймо Івана Поповича
3 травня, 09:00
Станом на день 23 квітня на арсеналі продовжувалась детонація боєприпасів
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки
24 квiтня, 08:46
Російський дрон «Молнія»
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
23 квiтня, 07:56
За словами чиновника, все більше держав схиляються до моделі фінансування українського ОПК
Замість зброї гроші: Європа розглядає зміну форми допомоги Україні
20 квiтня, 15:08
Зеленський опублікував великоднє звернення
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
20 квiтня, 03:14
Зеленський і Макрон скоординували подальші дипломатичні контакти й зустрічі
Зеленський поговорив із Макроном після візиту Рубіо та Віткоффа до Парижа
17 квiтня, 21:57

Микола Княжицький

Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму
Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму
Кого Путін забув запросити на парад
Кого Путін забув запросити на парад
Путін у пастці невизначеності
Путін у пастці невизначеності
Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
Чи може президент США визнати російську анексію Криму?
Чи може президент США визнати російську анексію Криму?
Що має робити Україна зараз
Що має робити Україна зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
33K
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
31K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
28K
День вишиванки. Тимошенко обрала яскраво-червоний стиль (фото)
24K
Буданов пояснив, в яку пастку загнав себе Путін, відмовившись їхати у Туреччину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua