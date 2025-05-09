Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора

У Москві на Красній площі відбувається військовий парад

Сьогодні, 9 травня, у той час, як Україна відзначає День Європи, у Москві відбувається військовий парад, на який Кремль витратив чимало коштів. Про це повідомляє «Главком».

Російський диктатор Володимир Путін запросив на своє свято багатьох соратників, однак деякі з них відмовилися від участі в параді.

Хто приїхав до Москви привітати Путіна з 9 травня

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Сербії Александр Вучич

Президент Куби Мігель Діас-Канель

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Китаю Сі Цзіньпін

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.