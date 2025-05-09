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Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
Глава Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви, аби взяти участь у святкуванні 9 травня
скріншот з відео

У Москві на Красній площі відбувається військовий парад

Сьогодні, 9 травня, у той час, як Україна відзначає День Європи, у Москві відбувається військовий парад, на який Кремль витратив чимало коштів. Про це повідомляє «Главком».

Російський диктатор Володимир Путін запросив на своє свято багатьох соратників, однак деякі з них відмовилися від участі в параді.

Хто приїхав до Москви привітати Путіна з 9 травня

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре
Президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
Невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро
Невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро
Президент Сербії Александр Вучич
Президент Сербії Александр Вучич
Президент Куби Мігель Діас-Канель
Президент Куби Мігель Діас-Канель
Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух
Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Китаю Сі Цзіньпін
Президент Китаю Сі Цзіньпін
Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва
Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: росія путін Друга світова війна парад

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