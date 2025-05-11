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Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Росія не зможе воювати з Україною ще 10 років
фото з відкритих джерел

Голова фонду «Повернись живим» заявив, що у Росії немає 10 років для ведення війни проти України

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, скільки років є у росіян для війни. Як інформує «Главком», про це Чмут сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній.

«У росіян немає 10 років», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, скільки часу є в Росії, Чмут зазначив, що все залежить від багатьох чинників.

«Усе залежить від багатьох чинників: світових геополітичних, економічних тощо. Від сили або слабкості їхніх союзників, від сили або слабкості наших союзників. Воно не так просто. Ніхто не знає, скільки», – підсумував голова фонду «Повернись живим».

Раніше голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що в умовах повномасштабної війни неможливо говорити про перспективу демобілізації.

Також американський генерал назвав якісну перевагу української армії над російською. 

Крім того, легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію. 

Напередодні Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: війна Тарас Чмут Україна

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