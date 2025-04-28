Трамп: Путін «буде в порядку» на мирних переговорах щодо України

Адміністрація Трампа продовжує тиск на Україну та Росію, аби добитись згоди на мирні переговори

Трамп: «Я намагаюся врятувати багато життів у світі»

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу The Atlantic, що президент Росії Володимир Путін «буде в порядку» на потенційних мирних переговорах між Росією та Україною. Ця заява пролунала на тлі посилення риторики Трампа щодо Путіна, оскільки він наполягає на негайному припиненні війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

Адміністрація Трампа продовжує тиск на Україну та Росію, аби добитись згоди на мирні переговори, запропоновані США. Зокрема, Трамп погрожує вийти з переговорного процесу, якщо Росія та Україна не сядуть за стіл переговорів у найближчому майбутньому.

Хоча президент України Володимир Зеленський раніше був головним об'єктом критики Трампа, останнім часом президент США посилив свою риторику щодо Путіна.

«Трамп сказав нам, що Володимир Путін «буде в порядку» на мирних переговорах щодо України», – повідомили в Atlantic в інтерв’ю з Трампом.

У виданні зазначили, що розмовляли з Трампом про Путіна в березні, а потім мали ще одну інтерв’ю з президентом у квітні.

«Я намагаюся врятувати багато життів у світі», – заявив Трамп. «Ви знаєте, Україна і Росія – це не наше життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною».

Минулого місяця Джеффрі Голдберг, головний редактор The Atlantic, був у центрі скандалу Білого дому у Signal після того, як його випадково додали до групового чату із вищою адміністрацією, під час обговорення майбутнього нападу на хуситів. Хоча Голдберг зрештою опублікував повідомлення, Білий дім неодноразово применшував їх значення.

Наприкінці березня Трамп заявив, що «розлючений» на Путіна за те, що він закликав до усунення Зеленського в інтерв’ю Крістен Велкер з NBC, і погрожував ввести мита на імпорт російської нафти.

Закиди Трампа на адресу Путіна почастішали після того, як Росія розпочала атаку на Київ минулого тижня.

Однак у понеділок Путін оголосив про триденне припинення вогню в Україні, яке триватиме з 8 по 10 травня до 80-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Під час передвиборної кампанії Трамп неодноразово обіцяв припинити російсько-українську війну за «24 години» – обіцянка, яку він сказав в інтерв’ю журналу Time минулого тижня, була «перебільшенням», яке він зробив «фігурально».