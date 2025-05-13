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Багатодітність за $12 тис. Затримано киянина, що допомагав чоловікам уникнути мобілізації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Багатодітність за $12 тис. Затримано киянина, що допомагав чоловікам уникнути мобілізації
Підозрюваного було затримано одразу після одержання ним $7,5 тис. за «послугу»
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Організатор схеми пропонував чоловікам кілька варіантів для безперешкодного виїзду за кордон

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та поліцію Києва

Як встановило слідство, організатор пропонував чоловікам кілька схем задля безперешкодного виїзду за кордон. Так, за винагороду підшуковували матір-одиначку, яка погоджувалась записати чоловіка батьком своєї дитини.

«Документи робились офіційно та вартість актового запису про народження двох дітей складала $12 тис. Якщо  у «клієнта» на утриманні було двоє дітей, документальне оформлення третьої дитини коштувало $8 тис.», – зазначили у поліції.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним $7,5 тис. від військовозобов'язаного  у приміщенні кафе на столичній Оболоні.

Організатора схеми затримали одразу після одержання ним $7,5 тис.
Організатора схеми затримали одразу після одержання ним $7,5 тис.
фото: Київська міська прокурату

У подальшому, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що затриманий діяв й за іншою схемою. Так, він своєму 28-річному знайомому допоміг оформити медичний висновок про наявність нібито невиліковної хвороби у його дружини, й відповідно необхідність здійснення постійного нагляду за нею. Сума такої оборудки вартувала чоловіку $12 тис.

«Згодом посадовці управління соцполітики однієї з РДА видали акт про те, що чоловік дійсно піклується про хвору дружину», – повідомили у прокуратурі.   

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовцю однієї із державних податкових інспекцій та двом колишнім працівникам Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Львівській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря. За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов'язаним чоловікам за гроші допомогти отримати статус особи з інвалідністю. Слідство виявило, що чоловіки разом з невідомими посадовцями МСЕКу організували злочинну схему отримання хабарів за встановлення фіктивних інвалідностей.

Раніше про підозру було повідомлено начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини, який  за $15 тис. організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Посадовець «працював» у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора. 

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Теги: прокуратура слідство розслідування кордон ухилянти війна мобілізація

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