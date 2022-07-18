Прессекретар Путіна заявив, що російська армія знищує українців «дуже акуратно»

Пєсков вчергове виступив з цинічною заявою

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що армія РФ в Україні працює «дуже акуратно». Окупанти виключають удари по цивільних об'єктах, розповідав речник президента Росії під час інтерв'ю держтелерадіо Ірану, яке транслював один з пропагандистських російських телеканалів.

Пєсков також сказав, що якихось чітких часових рамок бойових дій Росії в Україні немає, головне – «ефективність виконання операції».

«...збройні сили працюють дуже акуратно, використовують високоточну зброю, виключають будь-які удари по цивільній інфраструктурі...», – стверджував він.

Попри такі заяви Кремля, в Україні російськими загарбниками вбито понад 300 дітей та знищено 400 тисяч об'єктів інфраструктури.

Так, нещодавно росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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