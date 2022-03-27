Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, Захід пограбував «чесних бізнесменів»
«Чесних російських підприємців» пограбували, як на Дикому Заході, журиться Пєсков
Прессекретар Путіна стверджує, що за всі відібрані через санкції яхти, літаки та будинки було сплачено податки
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів та звинуватив захід у пограбуванні чесних бізнесменів.
Таким чином він відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США відібрали усе у російських олігархів, передають російські пропагандистські ЗМІ.
«Президент Байден пишається, що йому вдалося відібрати у так званих російських олігархів, які нібито є архітекторами того, що відбувається. Очевидно президент США не розуміє, що це не олігархи. Олігарх – це бізнесмен, який дістався влади, а єдиний олігарх, який останнім часом дістався влади, це президент США Трамп, між іншим. У нас, напевно, останнім олігархом, який прагнув влади, був Ходорковський», – заявив Пєсков.
Він наголосив, що за всі відібрані яхти, літаки та будинки було сплачено податки, «на які розвивалася економіка США та Західної Європи».
Це є абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само як на Дикому Заході за допомогою Smith&Wesson (револьвери) грабували мандрівників», – наголосив речник Путіна.
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