Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, Захід пограбував «чесних бізнесменів»

Прессекретар Путіна стверджує, що за всі відібрані через санкції яхти, літаки та будинки було сплачено податки

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів та звинуватив захід у пограбуванні чесних бізнесменів.

Таким чином він відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США відібрали усе у російських олігархів, передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Президент Байден пишається, що йому вдалося відібрати у так званих російських олігархів, які нібито є архітекторами того, що відбувається. Очевидно президент США не розуміє, що це не олігархи. Олігарх – це бізнесмен, який дістався влади, а єдиний олігарх, який останнім часом дістався влади, це президент США Трамп, між іншим. У нас, напевно, останнім олігархом, який прагнув влади, був Ходорковський», – заявив Пєсков.

Він наголосив, що за всі відібрані яхти, літаки та будинки було сплачено податки, «на які розвивалася економіка США та Західної Європи».

Це є абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само як на Дикому Заході за допомогою Smith&Wesson (револьвери) грабували мандрівників», – наголосив речник Путіна.

Нагадаємо, Британія конфіскує лондонську квартиру доньки Лаврова.

Також США вдарять по російських компаніях, що постачають товари військовим.

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