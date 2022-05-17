«Це майстерне інсценування»: Пєсков зробив абсурдну заяву щодо Бучі (відео)

Пєсков не міг уявити, що «таке може відбуватися на білому світі».

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков висловив своє здивування щодо масштабності кровопролиття у Бучі. Про наслідки «спецоперації» для київського міста він згадав під час форуму «Нові горизонти».

«Це фейки, це інсценування, часом настільки жахливі, наскільки людська свідомість не може уявити. Я маю на увазі, наприклад, майстерно кровожерливо зроблене інсценування у Бучі під Києвом», – сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, Україна має «армію компаній, телевізійників та інформаційних радників, які допомагають вести інформаційну війну».

Пєсков не міг уявити, що «таке може відбуватися на білому світі».

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило телефонну розмову двох мешканців «ДНР», які скаржилися на масові втрати на фронті.

Також розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.