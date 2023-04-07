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Криза через експорт українського зерна: Дуда призначив нового міністра сільського господарства

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Криза через експорт українського зерна: Дуда призначив нового міністра сільського господарства
Дуда заявив, що Польща раніше не стикалася з таким напливом українського зерна
фото з відкритих джерел

Польські фермери влаштовували протести проти демпінгу цін, пов'язаного з напливом на польський ринок великих обсягів українського зерна

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра агропромислового комплексу на тлі кризи, пов'язаної з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн. Про це повідомило Polskie Radio.

Новим міністром став Роберт Телус. Дуда під час офіційної церемонії призначення нового міністра заявив, що потрібно вжити заходів для підвищення контролю над ввезенням зерна з України, щоб не було спекуляцій із цінами на ринку.

За його словами, Польща раніше не стикалася з такою ситуацією, пов'язаною з напливом на польський ринок великих обсягів українського зерна.

Новий міністр заявив, що скликає спеціальний кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.

«Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло до Європи, а отже, і до Польщі. Це наш обов'язок», – наголосив Телус. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час переговорів 5 квітня знайшли вирішення проблеми експорту українського зерна до Європейського Союзу, на що скаржилися польські фермери.

Як повідомлялося, Росія поставила новий-старий ультиматум щодо продовження зернової угоди. І зробила цей ультиматум спеціально у день візиту Сі Цзіньпіня в Москву (Китай є одним із найважливіших гравців, зацікавлених у продовженні угоди). Таким чином, росіяни намагаються затягнути Китай у свою зернову гру.

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Теги: Польща міністр експорт зерно Анджей Дуда

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