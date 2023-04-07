Криза через експорт українського зерна: Дуда призначив нового міністра сільського господарства

Дуда заявив, що Польща раніше не стикалася з таким напливом українського зерна

Польські фермери влаштовували протести проти демпінгу цін, пов'язаного з напливом на польський ринок великих обсягів українського зерна

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра агропромислового комплексу на тлі кризи, пов'язаної з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн. Про це повідомило Polskie Radio.

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Новим міністром став Роберт Телус. Дуда під час офіційної церемонії призначення нового міністра заявив, що потрібно вжити заходів для підвищення контролю над ввезенням зерна з України, щоб не було спекуляцій із цінами на ринку.

За його словами, Польща раніше не стикалася з такою ситуацією, пов'язаною з напливом на польський ринок великих обсягів українського зерна.

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Новий міністр заявив, що скликає спеціальний кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.

«Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло до Європи, а отже, і до Польщі. Це наш обов'язок», – наголосив Телус.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час переговорів 5 квітня знайшли вирішення проблеми експорту українського зерна до Європейського Союзу, на що скаржилися польські фермери.

Як повідомлялося, Росія поставила новий-старий ультиматум щодо продовження зернової угоди. І зробила цей ультиматум спеціально у день візиту Сі Цзіньпіня в Москву (Китай є одним із найважливіших гравців, зацікавлених у продовженні угоди). Таким чином, росіяни намагаються затягнути Китай у свою зернову гру.