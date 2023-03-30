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Президент Польщі назвав головні передумови і наслідки, що принесли війну в Європу та вкотре підтримав Україну (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Президент Польщі назвав головні передумови і наслідки, що принесли війну в Європу та вкотре підтримав Україну (відео)
президент Польщі Анджей Дуда
фото з вільних джерел

Анджей Дуда підкреслив, що наслідком агресивних дій Росії  є світова продовольча, економічна та енергетична кризи

У середу, 29 березня розпочав свою роботу ІІ Саміт за демократію, організований США, Нідерландами, Південною Кореєю, Замбією, Коста-Рікою у форматі онлайн-обговорень та звернень.

Активну участь у ньому приймають лідери ста двадцяти країн світу, зокрема, Президент Польщі Анджей Дуда.

У своєму зверненні він висловив непохитну підтримку України у боротьбі проти Росії, єдність країн вільного світу, а також назвав передумови, що призвели до великої війни у центрі Європи.

Зокрема, Дуда згадав попередній Саміт, що пройшов наприкинці 2021 року, на якому висловив підтримку законно обраній президентці Республіки Білорусь Діані Тихановській і різко розкритикував режим Лукашенко.

«Наступні місяці принесли гібридну операцію – міграційну кризу на східному кордоні Польщі – організовану Мінськом за підтримки Кремля», – нагадав президент Республіки Польща у сьогоднішньому виступі. 

«Це була прелюдія до неспровокованого нападу Росії на Україну», – додав Анджей Дуда.

«Російська війна показала справжнє обличчя путінського режиму – жорстокість і жорстокість щодо мирного українського населення. Спроба знищити цілу націю», –  зазначив він.

Анджей Дуда підкреслив, що наслідком агресивних дій Росії  є світова продовольча, економічна та енергетична криза.

«Україна ніколи не була і не буде самотньою у своїй боротьбі. Бо українці воюють за всіх нас», – наголосив він. 

Він додав: «Якщо Росію не зупинити, вона готова піти набагато далі».

Між іншим, найближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави.

Теги: відео президент Анджей Дуда українці саміт Україна Польща демократія війна

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