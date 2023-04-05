Україна й Польща владнали суперечку через експорт зерна: подробиці

Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави через зерновий конфлікт

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час переговорів 5 квітня знайшли вирішення проблеми експорту українського зерна до Європейського Союзу, на що скаржилися польські фермери. Відповідну заяву Зеленський зробив під час спільної пресконференції з польським прем’єром, передає «Європейська правда».

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«Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід», – заявив український президент без уточнення деталей.

Він додав, що в найближчі дні-тижні всі питання стосовно експорту українського зерна остаточно будуть вирішені.

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«Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща й Україна», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон із Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом через море.

Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але натомість воно залишається в країні, де і продається. Це потягнуло за собою невдоволення фермерів із Польщі та ще декількох країн, які вимагали від влади вирішити цю проблему.

Уряди Польщі та Румунії хотіли просити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін, який би нашкодив місцевим фермерам.

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Польські аграрії навіть погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету.

До відома, Польща анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів.