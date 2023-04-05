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Поцілунки та обійми. Як Дуда Зеленську зустрічав: емоційне відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поцілунки та обійми. Як Дуда Зеленську зустрічав: емоційне відео
Лідери держав тепло привітали одне одного
скріншот з відео

Зеленські вже прибули до Королевського замку у Варшаві

Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до столиці Польщі. Український лідер з дружиною вже приїхали до Королівського замку у Варшаві, де їх зустріли президент Польщі Анджей Дуда та перша леді країни. На сайті Офісу Президента України вже показали відео офіційної церемонії зустрічі лідерів країн.

Під час зустрічі президенти сердечно привітали один одного. Тепло привіталися й перші леді. Анджей Дуда поцілував руку Зеленіській, а президент України обійняв першу леді Польщі.

Також у Королівському замку присутні члени української та польської делегацій.

Поцілунки та обійми. Як Дуда Зеленську зустрічав: емоційне відео фото 1

У канцелярії Анджея Дуди написали, що починається перший офіційний візит президента України з першою леді в Польщу. Очевидно, що мовиться про поїздку після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Варшава – це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський перша леді Польща

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