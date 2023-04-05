Поцілунки та обійми. Як Дуда Зеленську зустрічав: емоційне відео

Зеленські вже прибули до Королевського замку у Варшаві

Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до столиці Польщі. Український лідер з дружиною вже приїхали до Королівського замку у Варшаві, де їх зустріли президент Польщі Анджей Дуда та перша леді країни. На сайті Офісу Президента України вже показали відео офіційної церемонії зустрічі лідерів країн.

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Під час зустрічі президенти сердечно привітали один одного. Тепло привіталися й перші леді. Анджей Дуда поцілував руку Зеленіській, а президент України обійняв першу леді Польщі.

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Також у Королівському замку присутні члени української та польської делегацій.

У канцелярії Анджея Дуди написали, що починається перший офіційний візит президента України з першою леді в Польщу. Очевидно, що мовиться про поїздку після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Варшава – це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росії.