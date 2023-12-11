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Кулеба вперше зустрівся з угорським колегою за час великої війни: про що говорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба вперше зустрівся з угорським колегою за час великої війни: про що говорили
Дмитро Кулеба і Петер Сійярто
фото: Szijjártó Péter/Facebook

Головною темою зустрічі було рішення Євроради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

Сьогодні, 11 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

«Безумовно, головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму прем'єр-міністру», – написав Кулеба.

Глава українського МЗС розповів, що дав чіткий сигнал Петеру: в України та Угорщини – спільне майбутнє в Європі, яке має настати якнайшвидше.

Водночас Петер Сійярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського союзу є «історичним» і вплине на майбутнє Європи, однак поки що Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати Україні продовження переговорів про вступ.

«З 2015 року Україна постійно запроваджувала правила, які дедалі більше обмежували права угорської національної громади, і це кидало тінь на двосторонні відносини», – зауважив глава угорського МЗС.

Нагадаємо, що на саміті Європейського союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

Раніше Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Як повідомлялося, глави міністерств закордонних справ країн Європейського союзу намагатимуться домовитися з Угорщиною і змінити її позицію стосовно України. 

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Теги: Дмитро Кулеба Угорщина МЗС Україна

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