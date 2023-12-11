Кулеба вперше зустрівся з угорським колегою за час великої війни: про що говорили

Головною темою зустрічі було рішення Євроради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

Сьогодні, 11 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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«Безумовно, головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму прем'єр-міністру», – написав Кулеба.

Глава українського МЗС розповів, що дав чіткий сигнал Петеру: в України та Угорщини – спільне майбутнє в Європі, яке має настати якнайшвидше.

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Водночас Петер Сійярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського союзу є «історичним» і вплине на майбутнє Європи, однак поки що Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати Україні продовження переговорів про вступ.

«З 2015 року Україна постійно запроваджувала правила, які дедалі більше обмежували права угорської національної громади, і це кидало тінь на двосторонні відносини», – зауважив глава угорського МЗС.

Нагадаємо, що на саміті Європейського союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

Раніше Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

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Як повідомлялося, глави міністерств закордонних справ країн Європейського союзу намагатимуться домовитися з Угорщиною і змінити її позицію стосовно України.