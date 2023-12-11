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Cаміт ЄС: Угорщина блокує усі питання щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Cаміт ЄС: Угорщина блокує усі питання щодо України
Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України
фото з відкритих джерел

Якщо питання буде вирішене, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня

На саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною. Про це написав  кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму X (Twitter).

Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

«Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня», – відзначив Йозвяк.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

До відома, президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив «максимально відверто» з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. 

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Теги: Європейський союз Угорщина Віктор Орбан

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