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Орбан відзначився черговою скандальною заявою про Україну та ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Орбан відзначився черговою скандальною заявою про Україну та ЄС
Орбан додав, що не хоче, щоб «Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба»
фото з відкритих джерел

Варто виправити «помилкову обіцянку про початок перемовин щодо вступу України до ЄС», вважає угорський прем’єр-міністр

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова. Про це він сказав на з’їзді своєї партії «Фідес». Текст промови Орбана опублікувало угорське видання Magyar Hirlap. 

За словами угорського прем’єра, в Європейському Союзі найближчими місяцями відбудуться «серйозні політичні баталії». Він каже, що варто виправити «помилкову обіцянку про початок перемовин щодо вступу України до ЄС», мовляв, «оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу».

Угорський прем’єр також наголосив, що Угорщина повинна змінювати ЄС, але не радикально.

«Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір «зеленим» ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства», – заявляв Орбан.

Також Орбан додав, що не хоче, щоб «Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба».

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». За словами політика, Єврокомісія нібито запропонувала зібрати з країн-членів додаткові гроші до бюджету європейської організації для виділення цих коштів на прийом мігрантів та підтримку Києва, але Угорщина такий сценарій відкидає.

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Теги: міністр Європа Угорщина партії Віктор Орбан музей Україна

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