Стало відомо, чим Україна замінила російські запчастини до атомних реакторів

Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів. Про це повідомив президент Державного підприємства «Національна атомна компанія «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.

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Котін розповів, що Україна замінила російські запчастини деталями власного виробництва або випущеними у країнах-партнерах, зокрема, йдеться про вкладки пристрої для реакторів ВВЕР-440, які раніше виробляли тільки в Росії.

«Разом із нашим американським партнером Westinghouse ми порушили монополію Росії на виробництво палива для таких реакторів, але, крім цього, потрібні ще й вкладки. І тепер ми їх можемо виробляти», – сказав він.

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Крім того, за словами Котіна, Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів, і це пов'язано з концепцією створення українського хабу ядерних технологій.

«Ми уважно відстежуємо технології малих модульних реакторів усіх провідних компаній, з багатьма є меморандуми. Плануємо підписувати угоди щодо будівництва в Україні заводів із виробництва компонентів для таких реакторів», – наголосив очільник «Енергоатома».

За словами Котіна, малі модульні реактори – це перспективний напрям, і згодом хаб ядерних технологій «постачатиме й потужності, й електроенергію, й обладнання, й компоненти для малих модульних реакторів іншим країнам».

Нагадаємо, нещодавно «Енергоатом» заявляв, що окупована Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі блекаута.