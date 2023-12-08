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Стало відомо, чим Україна замінила російські запчастини до атомних реакторів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чим Україна замінила російські запчастини до атомних реакторів
Енергоблоки Рівненської АЕС
фото ілюстративне

Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів. Про це повідомив президент Державного підприємства «Національна атомна компанія «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.

Котін розповів, що Україна замінила російські запчастини деталями власного виробництва або випущеними у країнах-партнерах, зокрема, йдеться про вкладки пристрої для реакторів ВВЕР-440, які раніше виробляли тільки в Росії.

«Разом із нашим американським партнером Westinghouse ми порушили монополію Росії на виробництво палива для таких реакторів, але, крім цього, потрібні ще й вкладки. І тепер ми їх можемо виробляти», – сказав він.

Крім того, за словами Котіна, Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів, і це пов'язано з концепцією створення українського хабу ядерних технологій.

«Ми уважно відстежуємо технології малих модульних реакторів усіх провідних компаній, з багатьма є меморандуми. Плануємо підписувати угоди щодо будівництва в Україні заводів із виробництва компонентів для таких реакторів», – наголосив очільник «Енергоатома».

За словами Котіна, малі модульні реактори – це перспективний напрям, і згодом хаб ядерних технологій «постачатиме й потужності, й електроенергію, й обладнання, й компоненти для малих модульних реакторів іншим країнам».

Нагадаємо, нещодавно «Енергоатом» заявляв, що окупована Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі блекаута.

Теги: Україна росія електроенергія Енергоатом

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