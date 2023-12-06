На фронті в Україні загинув працівник мерії Любліна

У перший день великої війни Микола написав заяву на роботі в Люблінській мерії й приїхав додому на захист України

Миколу «на щиті» привезуть до рідного Луцька

У боях за Україну загинув 28-річний уродженець Луцька Микола Мялковський. Він працював у мерії польського Любліна, але з початком повномасштабного російського вторгнення залишив державну роботу в Польщі й повернувся захищати Україну. Про це повідомила мати Тетяна Мялковська.

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Микола родом із міста Луцьк, навчався в Острозькій академії. Згодом кілька років жив у Польщі, де навчався в Люблінському католицькому університеті та працював у місцевій мерії у відділі стратегії та підприємництва за проєктами академічної співпраці.

Мати полеглого військового зазначила, що в перший день великої війни Микола написав заяву на роботі в Люблінській мерії й приїхав додому на захист України. Він приєднався до 100 окремої бригади територіальної оборони.

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«Загинув, як Герой, під час виконання священного обовʼязку за свободу України. Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий у світі син! ... Серце моє розбите. Ти завжди був для мене прикладом і натхненням», – написала мати.

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Мер Любліна Кшиштоф Жук написав, що Микола Мялковський «заплатив найвищу ціну» за захист своєї Батьківщини та її свободи: «Пам'ять і шана Герою. Нехай спочиває з миром».

Миколу «на щиті» привезуть до рідного Луцька. У звʼязку з погодними умовами машина може затриматися. Поховання відбудеться в Центральному соборі міста – можливо, 8 грудня.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній політв'язень Сергій Павліченко.