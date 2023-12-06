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На фронті в Україні загинув працівник мерії Любліна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На фронті в Україні загинув працівник мерії Любліна
У перший день великої війни Микола написав заяву на роботі в Люблінській мерії й приїхав додому на захист України
фото з відкритих джерел

Миколу «на щиті» привезуть до рідного Луцька

У боях за Україну загинув 28-річний уродженець Луцька Микола Мялковський. Він працював у мерії польського Любліна, але з початком повномасштабного російського вторгнення залишив державну роботу в Польщі й повернувся захищати Україну. Про це повідомила мати Тетяна Мялковська.

Микола родом із міста Луцьк, навчався в Острозькій академії. Згодом кілька років жив у Польщі, де навчався в Люблінському католицькому університеті та працював у місцевій мерії у відділі стратегії та підприємництва за проєктами академічної співпраці.

Мати полеглого військового зазначила, що в перший день великої війни Микола написав заяву на роботі в Люблінській мерії й приїхав додому на захист України. Він приєднався до 100 окремої бригади територіальної оборони.

«Загинув, як Герой, під час виконання священного обовʼязку за свободу України. Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий у світі син! ... Серце моє розбите. Ти завжди був для мене прикладом і натхненням», – написала мати.

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Мер Любліна Кшиштоф Жук написав, що Микола Мялковський «заплатив найвищу ціну» за захист своєї Батьківщини та її свободи: «Пам'ять і шана Герою. Нехай спочиває з миром».

Миколу «на щиті» привезуть до рідного Луцька. У звʼязку з погодними умовами машина може затриматися. Поховання відбудеться в Центральному соборі міста – можливо, 8 грудня.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній політв'язень Сергій Павліченко.

Теги: війна Польща Україна

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