Франція відправить Угорщині три сигнали через її позицію щодо України

Катрін Колонна висловила надію, що 12-й пакет санкцій проти Росії був ухвалений до кінця року

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна перед перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила, що Глави міністерств закордонних справ країн Європейського союзу намагатимуться домовитися з Угорщиною і змінити її позицію стосовно України. Про це заявила міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає «Укрінформ».

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«Я хочу вірити, що в різних питаннях підтримки ми будемо єдині, тому що це відповідає і нашим інтересам безпеки, і так само нашим цінностям. Тож ми передамо чіткі сигнали сьогодні під час цієї Ради нашому угорському партнеру», – повідомила очільниця МЗС Франції.

Колонна виокремила три аспекти підтримки. Насамперед, це адаптація роботи Європейського фонду миру, щоб він міг продовжувати допомагати Україні, спрямовувати ресурс на виробничу допомогу та на придбання обладнання.

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По-друге, йдеться про посилення санкцій. Колонна висловила побажання, що 12-й пакет санкцій проти Росії був ухвалений до кінця року.

Третім аспектом глава французького МЗС назвала переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

«Ви, без сумніву, бачили, що президент Республіки вкотре підкреслив, що Франція підтримує такі переговори», – наголосила вона.

Нагадаємо, що на саміті Європейського союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

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Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

До відома, президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив «максимально відверто» з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.