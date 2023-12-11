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Чи почне ЄС переговори про вступ України? Глава МЗС зробив тривожну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи почне ЄС переговори про вступ України? Глава МЗС зробив тривожну заяву
Україна буде членом ЄС попри відсутність єдності щодо початку переговорів - Кулеба
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Кулеба закликав членів ЄС грати за правилами
 

Якщо через блокування Угорщиною Європейський Союз не зможе ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство, це матиме катастрофічні наслідки, зокрема і для ЄС, але не зупинить процесу розширення – Україна буде членом Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

«Я прийшов сюди з чітким посланням про готовність України зробити домашнє завдання, щоб розпочати переговори про вступ і рухатися до членства в ЄС. Ми також очікуємо, що Європейський Союз ухвалить рішення, яке оцінить зусилля, докладені Україною, і надасть моїй країні можливість розпочати переговори про вступ», – зазначив міністр.

На запитання, чи готова Україна виконати додаткові вимоги ЄС у разі їх виникнення, він наголосив, що Європейський Сою має дотримуватися обіцянок і грати за правилами. «Ми можемо стрибати, ми можемо танцювати, якщо це попросять на додаток до вже зробленого, але ми вважаємо, що грати треба за правилами», – сказав міністр.

Говорячи про блокувальну позицію Будапешта, Кулеба висловив нерозуміння таких дій, бо Україна, «як цього хотіла Угорщина», змінила законодавство про освіту та використання мови національних меншин. Він також категорично відкинув звинувачення про корумпованість України. «Ми знаємо, звідки взявся цей наратив, це крилата фраза, не підкріплена фактами», – зазначив міністр. 

Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Єрмак повідомив, що найближчими днями Верховна Рада планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. «Ми повністю виконаємо наші зобов'язання», – наголосив він.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

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Теги: Дмитро Кулеба Європейський союз

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