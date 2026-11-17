Лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для виділення додаткових коштів Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Ле Пен, Франція повинна виконувати зобов'язання, які вже взяла на себе перед Україною. Однак це не означає готовності збільшувати обсяги фінансової підтримки.

Політикиня пояснила свою позицію станом французьких державних фінансів. На її переконання, бюджет країни не дозволяє виділяти Україні додаткову грошову допомогу.

Водночас Ле Пен підтвердила намір дотримуватися вже погоджених міжнародних зобов'язань. Зокрема, йдеться про участь Франції у спільному кредиті Європейського Союзу для України на суму €90 млрд, або приблизно $99,2 млрд.

Заяви французької політикині пролунали після її переговорів із послом України у Франції Вадимом Омельченком.

За підсумками зустрічі Ле Пен попросила передати президентові України Володимиру Зеленському, що готова провести з ним переговори в Парижі або Брюсселі.

Український посол повідомив, що під час розмови сторони обговорили низку питань двосторонніх відносин, зокрема перспективи вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Окрему увагу приділили співробітництву у сферах цифрових технологій, атомної енергетики та оборонної промисловості.

Українська сторона також наголосила на необхідності залучення європейських держав до переговорів щодо завершення російської війни проти України. Особливе значення Київ надає участі Франції в цьому процесі. Водночас про конкретні домовленості щодо можливої зустрічі Ле Пен із Зеленським наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Марін Ле Пен висловила готовність приїхати до України для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Політикиня заявила, що Франція більше не має достатніх фінансових ресурсів для продовження допомоги Києву в нинішніх обсягах. За її словами, щорічні зобов'язання Парижа щодо підтримки України становлять близько €6 млрд. Водночас Ле Пен наголосила, що не планує повністю припиняти військову допомогу Україні та допускає подальше постачання озброєння.