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Зеленський пояснив, що Франція втратить у разі припинення допомоги Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський пояснив, що Франція втратить у разі припинення допомоги Україні
Марін Ле Пен заявляла, що в разі перемоги на виборах планує припинити допомогу Україні
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Президент наголосив на взаємній вигоді співпраці та важливості українського бойового досвіду для французького оборонпрому

Припинення фінансування України не вигідне самій Франції, адже французькі оборонні компанії можуть використовувати досвід українських військових, набутий під час повномасштабної війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times, відповідаючи на плани лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен припинити допомогу Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву українського лідера в інтерв'ю Financial Times.

За словами глави держави, український досвід ведення бойових дій має значну цінність для французьких виробників озброєння. Співпраця дає змогу оборонним компаніям враховувати реалії сучасної війни та розвивати свої технології.

«Франції є що втрачати», – наголосив Зеленський. Він назвав партнерство взаємовигідним і зауважив, що український бойовий досвід потрібен французькому оборонному сектору.

Президент також звернув увагу на політичні ризики для України в Європі. За його словами, протягом найближчих 12 місяців у низці європейських країн відбудуться вибори, на яких можуть посилити позиції проросійські політичні сили.

Такий розвиток подій може створити для України додаткові труднощі, зокрема щодо подальшої військової та фінансової підтримки з боку партнерів.

Раніше Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання президенткою Франції припинить допомогу Україні. Вона також виступила проти вступу України до Європейського Союзу та поставила під сумнів продовження французької підтримки фінансування Києва через європейські механізми.

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Теги: Володимир Зеленський Франція Марін Ле Пен Україна війна озброєння

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