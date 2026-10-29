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The Atlantic: Росія використає гуманітарну місію в Олешках для власної пропаганди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Atlantic: Росія використає гуманітарну місію в Олешках для власної пропаганди
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
фото: 34 ОБрМП

Кремль влаштовує  екскурсії містом, яке сам тероризував

Російські окупанти планують допустити до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині лише обраних представників американських медіа, прихильних до адміністрації Трампа, заборонивши в'їзд більшості українських та незалежних іноземних журналістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

З 27 жовтня у місті діє режим тиші, а на 29 жовтня запланований початок евакуації мешканців. Очікується, що візит під контролем російських військових Москва використає для створення образу «рятівника».

За даними джерел, про «ексклюзивний доступ» вже повідомив правоконсервативний канал Newsmax, також на місці працюватиме Fox News, а серед можливих відвідувачів називають Такера Карлсона.

Окупанти плануватимуть постановочні зйомки з роздачею їжі та допомогою літнім людям, а спілкування дозволять лише з попередньо відібраними місцевими жителями під суворим наглядом і через кремлівських перекладачів. Україна погодилася на умови евакуації заради порятунку цивільних та дотримуватиметься оперативного мовчання.

Зараз в Олешках, які перебувають у фактичній облозі з грудня 2025 року, із 24 тис. доповномасштабного населення залишилося менше 2 тис. людей. Місто опинилося у гуманітарній катастрофі через «дронову облогу» росіян, які мінують шляхи та блокують постачання їжі й ліків з травня, змушуючи українських військових доставляти гуманітарну допомогу за допомогою БпЛА.

Нагадаємо, що режим локального припинення вогню у визначеному районі окупованого міста діятиме з 03:00 вівторка, 27 жовтня, до 22:59 неділі, 1 листопада, за київським часом.

Домовленість має створити умови для проведення гуманітарної операції. Водночас конкретні механізми повернення евакуйованих людей з території Росії або окупованого Криму на підконтрольну Україні територію в оприлюднених подробицях не уточнюються.

Теги: Україна росія Херсонщина пропаганда окуповані території Олешки

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