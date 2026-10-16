Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну на зустріч із Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну на зустріч із Зеленським
Лідерка парламентської фракції ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен виступила із заявою про візит до України
скриншот з відео

Французька політикиня запропонувала обговорити з українським президентом питання, яке може вплинути на подальшу підтримку Києва

Лідерка парламентської фракції ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен висловила готовність відвідати Україну для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Політикиня запропонувала обговорити можливе припинення фінансової допомоги Києву з боку Франції, посилаючись на обмежені можливості французького бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ та телеканал CNews.

Відповідну заяву Ле Пен зробила 15 жовтня в ефірі французького телеканалу CNews. Вона наголосила, що готова приїхати до України, якщо український президент висловить бажання провести таку розмову. «Якщо пан Зеленський хоче, щоб ми поговорили, я із задоволенням приїду в Україну», – заявила Ле Пен.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Під час інтерв'ю французька політикиня знову порушила питання фінансової підтримки України. На її переконання, Франція більше не має достатніх бюджетних ресурсів для продовження допомоги в нинішніх обсягах.

Ле Пен оцінила щорічні зобов'язання Парижа щодо підтримки України приблизно у €6 млрд. Саме цю суму вона використала як аргумент на користь перегляду французької політики фінансування Києва.

«Ми цілком могли б обговорити це питання, коли він цього захоче», – додала політикиня, звертаючись до можливості переговорів із Зеленським.

Водночас французькі ЗМІ звернули увагу на суттєву відмінність між загальним обсягом допомоги Україні та безпосередніми фінансовими виплатами, які Ле Пен пропонує припинити.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до серпня 2026 року загальні зобов'язання Франції щодо підтримки України становили близько €27 млрд.

У середньому це приблизно €6 млрд щороку. Однак наведений показник включає різні форми допомоги, зокрема військову, гуманітарну та фінансову підтримку. До нього також входить внесок Франції у спільні програми Європейського Союзу.

Натомість обсяг прямої двосторонньої фінансової допомоги Франції Україні за чотири з половиною роки становив €799 млн. Отже, ця сума суттєво відрізняється від щорічних витрат, про які заявила Ле Пен.

Водночас значну частину французької двосторонньої підтримки становлять постачання озброєння та військової техніки. Їхню загальну вартість за зазначений період оцінюють приблизно у €6,2 млрд.

Попри критику фінансової допомоги Україні, Ле Пен запевнила, що не має наміру повністю припиняти підтримку української армії в разі свого обрання президенткою Франції. «Ми продовжимо надавати військову допомогу», – наголосила вона.

Політикиня також згадала можливість подальшого постачання військової техніки. Таким чином, її позиція передбачає розмежування фінансової та військової підтримки України: першу вона пропонує припинити, тоді як другу обіцяє зберегти.

Водночас Ле Пен не повідомила про конкретні домовленості з українською стороною щодо можливого візиту. Її заява стосувалася готовності приїхати до України в разі відповідного запрошення від Зеленського.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен пообіцяла припинити фінансову допомогу Україні через шість місяців після можливого обрання президенткою Франції на виборах 2027 року. За її словами, протягом першого півріччя перебування на посаді вона збереже відповідне фінансування, після чого має намір його зупинити.

Читайте також:

Теги: Франція Марін Ле Пен військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон доручив сформувати план захисту чутливої інфраструктури
Макрон наказав готувати захист критичної інфраструктури Франції від атак РФ
18 вересня, 19:53
Кравченко після звільнення з посади генерального прокурора продовжує залишатися прокурором Офісу генпрокурора
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції
21 вересня, 16:55
За словами очільника МВС, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн є реальною та добре задокументованою
Франція готується до атак РФ: названо можливі цілі росіян
21 вересня, 16:23
Марін Ле Пен наголосила на необхідності «робити вибір»
Кандидатка у президенти Франції заявила про неможливість подальшого фінансування України
17 вересня, 07:18
ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливу атаку російських дронів
Три країни Європи отримали від ЦРУ попередження про можливу атаку Росії
24 вересня, 10:58
Україна та Франція раніше домовилися про придбання перших 16 винищувачів Rafale разом з озброєнням
Зеленський анонсував нові поставки з Франції та навчання пілотів на новітніх літаках
5 жовтня, 17:39
Нарада відбудеться на тлі третього етапу протестів французьких ліцеїстів
Макрон скликає екстрену урядову нараду: ЗМІ дізналися причину
6 жовтня, 19:08
Зеленський анонсував нові переговори щодо Patriot
Україна отримала нову партію ракет для ППО – Зеленський
29 вересня, 20:48
Британія виділила £1,6 млрд на ракети для України
Британія оголосила про передачу Україні понад 5 тисяч ракет
14 жовтня, 20:30

Політика

Прем'єр Латвії заявив, що Зеленський залишився лише з одним союзником
Прем'єр Латвії заявив, що Зеленський залишився лише з одним союзником
Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Угорщини Мадяром у Брюсселі
Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Угорщини Мадяром у Брюсселі
Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну на зустріч із Зеленським
Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну на зустріч із Зеленським
ЄС визначив умову скасування санкцій проти РФ
ЄС визначив умову скасування санкцій проти РФ
Трамп призупинив продаж зброї Європі та пояснив причину
Трамп призупинив продаж зброї Європі та пояснив причину
Екснаречена сина Трампа залишає посаду посла США в Греції після скандалу
Екснаречена сина Трампа залишає посаду посла США в Греції після скандалу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
79K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua