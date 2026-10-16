Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну на зустріч із Зеленським

Французька політикиня запропонувала обговорити з українським президентом питання, яке може вплинути на подальшу підтримку Києва

Лідерка парламентської фракції ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен висловила готовність відвідати Україну для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Політикиня запропонувала обговорити можливе припинення фінансової допомоги Києву з боку Франції, посилаючись на обмежені можливості французького бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ та телеканал CNews.

Відповідну заяву Ле Пен зробила 15 жовтня в ефірі французького телеканалу CNews. Вона наголосила, що готова приїхати до України, якщо український президент висловить бажання провести таку розмову. «Якщо пан Зеленський хоче, щоб ми поговорили, я із задоволенням приїду в Україну», – заявила Ле Пен.

💬Я хочу сказати пану Зеленському, що нічого не маю проти нього особисто. Але у нас більше немає фінансових можливостей для надання допомоги Україні, - кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен "Якщо пан Зеленський хоче, щоб ми обговорили це, я з радістю приїду в Україну", - додала вона. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Під час інтерв'ю французька політикиня знову порушила питання фінансової підтримки України. На її переконання, Франція більше не має достатніх бюджетних ресурсів для продовження допомоги в нинішніх обсягах.

Ле Пен оцінила щорічні зобов'язання Парижа щодо підтримки України приблизно у €6 млрд. Саме цю суму вона використала як аргумент на користь перегляду французької політики фінансування Києва.

«Ми цілком могли б обговорити це питання, коли він цього захоче», – додала політикиня, звертаючись до можливості переговорів із Зеленським.

Водночас французькі ЗМІ звернули увагу на суттєву відмінність між загальним обсягом допомоги Україні та безпосередніми фінансовими виплатами, які Ле Пен пропонує припинити.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до серпня 2026 року загальні зобов'язання Франції щодо підтримки України становили близько €27 млрд.

У середньому це приблизно €6 млрд щороку. Однак наведений показник включає різні форми допомоги, зокрема військову, гуманітарну та фінансову підтримку. До нього також входить внесок Франції у спільні програми Європейського Союзу.

Натомість обсяг прямої двосторонньої фінансової допомоги Франції Україні за чотири з половиною роки становив €799 млн. Отже, ця сума суттєво відрізняється від щорічних витрат, про які заявила Ле Пен.

Водночас значну частину французької двосторонньої підтримки становлять постачання озброєння та військової техніки. Їхню загальну вартість за зазначений період оцінюють приблизно у €6,2 млрд.

Попри критику фінансової допомоги Україні, Ле Пен запевнила, що не має наміру повністю припиняти підтримку української армії в разі свого обрання президенткою Франції. «Ми продовжимо надавати військову допомогу», – наголосила вона.

Політикиня також згадала можливість подальшого постачання військової техніки. Таким чином, її позиція передбачає розмежування фінансової та військової підтримки України: першу вона пропонує припинити, тоді як другу обіцяє зберегти.

Водночас Ле Пен не повідомила про конкретні домовленості з українською стороною щодо можливого візиту. Її заява стосувалася готовності приїхати до України в разі відповідного запрошення від Зеленського.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен пообіцяла припинити фінансову допомогу Україні через шість місяців після можливого обрання президенткою Франції на виборах 2027 року. За її словами, протягом першого півріччя перебування на посаді вона збереже відповідне фінансування, після чого має намір його зупинити.