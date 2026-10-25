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Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
Зеленський висловився про очікування України від майбутніх переговорів із Росією та США
скриншот з відео

Київ прагне домовитися про припинення ударів по енергетиці, безпеку на морі та обмін усіх українських полонених

Президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які Київ планує порушити під час можливих тристоронніх переговорів з Росією та США в листопаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського ведучій «ТСН.Тиждень» Аллі Мазур.

За словами глави держави, можливість нових переговорів обговорювали під час його зустрічі з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом в Осло. Після переговорів з українською стороною американські представники вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорили з російською стороною можливість проведення тристоронньої зустрічі.

Зеленський повідомив, що Вашингтон підтвердив домовленість про проведення в листопаді переговорів представників України, США та Росії. Американська сторона також отримала відповідне підтвердження від російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас остаточне місце проведення зустрічі ще не визначене. Серед можливих варіантів розглядають Абу-Дабі, інші майданчики на Близькому Сході та одну з європейських столиць. Україна також виступає за участь європейських партнерів у переговорному процесі.

Про що Україна хоче домовитися з Росією?

Однією з головних тем майбутніх переговорів може стати припинення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Крім того, Київ хоче обговорити можливість припинення вогню на морі. Зеленський пояснив, що безпека морських шляхів має важливе значення для української економіки, зокрема для експорту зерна та імпорту необхідних товарів.

За словами президента, відповідні домовленості могли б забезпечити стабільнішу роботу економіки та надходження коштів до державного бюджету.

Ще одним ключовим питанням залишається повернення українських військовополонених. Зеленський нагадав про обмін, який відбувся напередодні, однак наголосив, що Україна прагне повернути всіх своїх громадян із російського полону. «Це досить великий обмін, але це не той обмін, який нам потрібен: поки що не всіх на всіх», – зазначив глава держави.

Зеленський назвав головну мету переговорів

Президент підкреслив, що сам факт проведення тристоронньої зустрічі не може вважатися достатнім результатом. Україна розраховує, що переговори делегацій стануть підготовчим етапом до зустрічі на найвищому рівні. «Для нас найважливіший результат – це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів», – заявив Зеленський.

На думку президента, саме переговори на рівні лідерів можуть допомогти досягти прогресу в питаннях припинення вогню та повернення всіх українських полонених. Водночас конкретної дати такої зустрічі поки немає. У листопаді сторони планують переговори делегацій, які, за задумом Києва, мають створити передумови для подальшого діалогу на найвищому рівні.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду для якнайшвидшого завершення війни. За його словами, Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, однак не погодиться на визнання окупованих територій російськими чи добровільне виведення українських військ із Донбасу.Політика України

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Теги: Володимир Зеленський переговори Україна США росія енергетика обмін полоненими путін

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