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Міністр фінансів Бессент розповів, чи вважають США Україну союзником

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Міністр фінансів Бессент розповів, чи вважають США Україну союзником
Бессент наголосив на підтримці України з боку США, однак прямо не підтвердив, що Вашингтон офіційно розглядає Україну як союзника
фото: The New York Times

Скотт Бессент розкритикував заяви Володимира Зеленського про Starlink та обмін розвідданими

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував заяви президента України Володимира Зеленського про можливе обмеження доступу до супутникового зв’язку Starlink та перерву в обміні розвідувальними даними. Він закликав українського лідера бути обережнішим із такими звинуваченнями. Про це Бессент заявив в інтерв’ю журналістці NBC News Крістен Велкер, інформує «Главком».

Вона нагадала, що Зеленський говорив не лише про уповільнення роботи Starlink, а й про перерву в обміні розвідданими між Україною та США.

«Президенту Зеленському слід бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності», – відповів Бессент.

Велкер уточнила, чи може він підтвердити, що ніхто в адміністрації президента США Дональда Трампа не наказував обмежувати роботу Starlink. За словами журналістки, сам Трамп заявляв, що не має до цього стосунку.

«Трамп і Рубіо заявляли, що ніхто в адміністрації президента цього не робив», – сказав Бессент, маючи на увазі можливе запровадження обмежень. Він також назвав звинувачення Зеленського «дуже безвідповідальними».

Під час інтерв’ю Велкер також запитала Бессента про слова Зеленського, що Україна не зможе перемогти, якщо Сполучені Штати стануть на бік Росії. Журналістка уточнила, чи означає нинішня позиція Вашингтона, що Трамп підтримує Москву.

«Ні. Знову ж таки, це хибна дихотомія», – відповів Бессент.

Він перелічив види підтримки, яку США надають Україні: розвідувальні дані, доступ до Starlink, а також можливість для країн НАТО купувати американське озброєння та перепродавати його Україні.

«Ми надаємо Україні певні речі. Саме це і роблять для союзника. Росії ми цього не надаємо», — заявив міністр фінансів США.

Водночас на пряме запитання, чи вважають Сполучені Штати Україну союзником, Бессент не дав однозначної відповіді.

«Я не президент», – сказав він.

Тож Бессент наголосив на військовій та розвідувальній підтримці України з боку США, однак прямо не підтвердив, що Вашингтон офіційно розглядає Україну як союзника.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після того, як співпраця була тимчасово призупинена.

Також Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента Америки Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати зустрічі  команд у Флориді. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон США

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