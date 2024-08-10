«Легалізує зґвалтування дітей»: в Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт

Законодавці в Іраку запропонували законопроєкт, який дозволить видавати заміж дівчат віком від дев'яти років

Законопроєкт в Іраку, який пропонує одружувати дівчат віком від дев’яти років, спровокував протести по всій країні. Активісти заявляють, що це «легалізує зґвалтування дітей». Про це повідомляє The Guardian.

Видання пише, що не існує системи чоловічої опіки, яка б вимагала від жінок отримання дозволу від чоловіка, батька чи опікуна для прийняття важливих життєвих рішень, таких як вступ у шлюб.

Однак законопроєкт, який цього тижня іракські законодавці прийняли на першому читанні, надасть релігійним громадам право ухвалювати рішення у питаннях сімейного життя, включаючи одруження, розлучення та опіку над дітьми.

«Це катастрофа для жінок. Мій чоловік та моя сім’я проти дитячих шлюбів. Уявіть, якщо моя донька вийде заміж, а її чоловік захоче видати заміж мою онуку у дитинстві. Новий закон дозволить йому це зробити. А мені не дали б заперечити. Цей закон легалізує зґвалтування дітей», – заявила Рая Фанк, координаторка коаліції груп, які проти законопроєкту.

З 1950-х років в Іраку одруження до досягнення 18-річного віку заборонено. Проте ЮНІСЕФ виявило, що 28% іракських дівчат виходять заміж до повноліття.

Нагадаємо, що іракські законодавці запропонували законопроєкт, який дозволить видавати заміж дівчат віком від дев'яти років.