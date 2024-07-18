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Новий запобіжний захід Червінському та візит Зеленського до Британії. Головне за 18 липня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Новий запобіжний захід Червінському та візит Зеленського до Британії. Головне за 18 липня
Зеленський прибув до Великої Британії на ІV саміт Європейської політичної спільноти
фото: Володимир Зеленський/ Facebook

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією, Зеленський прибув до Великої Британії, суд обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському. «Главком» склав добірку новин 16 липня, щоб ви були в курсі головних подій: 

Зеленський прибув у Британію та назвав мету візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Україна уклала безпекові угоди із Чехією та Словенією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів відбулося у британському місті Вудсток. Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою. Значну частину угоди присвячено співпраці у військово-технічній сфері, включаючи боєприпаси, виробництво зброї, дрони та важку техніку. Чехія допомагатиме з постачанням артилерійських снарядів та створюватиме спільні підприємства.

Крім того, Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єром Словенії Робертом Голобом.  Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти цей рівень підтримки протягом десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.

Суд обрав новий запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Сьогодні, 18 липня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на $100 тис. Його помістили під домашній арешт.

Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.

У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.

Верховна Рада схвалила підвищення акцизів на пальне

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Відповідне рішення підтримав 231 народний обранець. Крім того, парламент підтримав правку про зміну тарифів на газ. Акцизи зростуть з 1 вересня.

Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії

Сьогодні, 18 липня, Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії. На засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти - 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.

Байден, ймовірно, на вихідних оголосить про вихід із виборчих перегонів – Axios

На тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

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Теги: законопроєкт Словенія боєприпаси Володимир Зеленський Чехія судова реформа хабар реформа Верховна Рада

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