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Президент Бангладеш розпустив парламент після масових протестів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Бангладеш розпустив парламент після масових протестів
Масові антиурядові протести в Бангладеш
фото з відкритих джерел

Рішення про розпуск парламенту було ухвалено після того, як прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна втекла з країни

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, щоб сформувати тимчасовий уряд. Про це повідомляє Reuters.

Рішення було ухвалено після того, як прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з країни.

Зокрема, протестувальники погрожували новими демонстраціями, якщо парламент не буде розпущено. Тож після переговорів президента з керівниками сил оборони, лідерами політичних партій, студентами та представниками громадянського суспільства парламент все ж розпустили. 

Також головну суперницю Хасіни, голову Націоналістичної партії Бангладеш Халеду Зію, було звільнено з-під домашнього арешту. Її засудили у 2018 році за корупцію.

Нагадаємо, кількість жертв масових заворушень у Бангладеш, де відбулася зміна влади внаслідок антиурядових протестів, зросла до 109 осіб.

Раніше  стало відомо, що прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла зі своєї резиденції в столиці країни Дацці. За даними журналістів, вона хотіла записати звернення до народу, але не мала можливості зробити це. До палацу, в якому розташовується резиденція, увірвалися протестувальники. Після цього ЗМІ повідомили, що Шейх Хасіна, яка подала у відставку під час протестів, попросила притулку у Великій Британії. Політика супроводжує сестра, яка має громадянство Сполученого Королівства.

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Теги: президент прем’єр-міністр Бангладеш протест парламент

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