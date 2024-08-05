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За рік українські IT-спеціалісти стали менше донатити на ЗСУ – дослідження

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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За рік українські IT-спеціалісти стали менше донатити на ЗСУ – дослідження
Незважаючи на це, середній розмір донату залишився незмінним і складає 188 доларів на місяць
фото з відкритих джерел

Якщо минулого року 81% фахівців активно підтримували армію, то цього року їх частка знизилася до 75%

Попри те, що більшість IT-спеціалістів продовжують підтримувати українську армію, останні дані свідчать про певні зміни у їхній готовності донатити та пріоритетах пожертв. Дослідження показує, що 77% технічних спеціалістів та 80% нетехнічних спеціалістів продовжують робити пожертви, але це менше, ніж у попередньому році. Найбільше зниження спостерігається серед тих, хто не планує повертатися в Україну, досвідчених фахівців та чоловіків. Про це йдеться у звіті з опитування DOU.

Середній розмір щомісячного донату залишається на рівні $188, що свідчить про стабільність середньої суми пожертв. Однак, зменшилася частка тих, хто передає понад $1000, що може бути пов'язано зі зміною фінансового становища деяких IT-фахівців.

Цікаво, що змінюються і пріоритети пожертв. IT-фахівці все частіше підтримують невеликі збори та ініціативи, а також напряму допомагають друзям та родичам на фронті. Серед найпопулярніших напрямків донатів залишаються дрони, транспорт для військових та засоби РЕБ/РЕР.

Зниження готовності донатити може бути пов'язане з кількома факторами. По-перше, зниження зарплат та збільшення витрат впливають на фінансові можливості багатьох спеціалістів, особливо тих, хто не планує повертатися в Україну. По-друге, деякі IT-фахівці вважають, що їхні пожертви вже не мають такого впливу, як раніше, і тому обирають інші способи підтримки армії. По-третє, деякі спеціалісти втратили довіру до великих фондів та організацій, вважаючи, що їхні кошти використовуються неефективно.

Незважаючи на ці зміни, українські IT-фахівці залишаються важливим джерелом підтримки для армії. Вони продовжують шукати нові способи допомоги, адаптуючись до нових реалій та викликів.

Нагадаємо, 18 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», що регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія Сіті».

Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

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Теги: Верховна Рада закон Володимир Зеленський Україна президент транспорт законопроєкт

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