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У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку
Під час зустрічі дівчата по черзі стали завдавати потерпілій удари по голові та тілу
фото: Telegram/Поліція Києва

Дівчата завдали тілесні ушкодження 12-річній дівчинці через те, що вона нібито розпускала про них плітки

В Оболонському районі Києва посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Про це повідомляє поліція Києва.

Подія сталася 2 серпня, проте, відомо про неї стало лише вчора, після оприлюднення відео у соціальній мережі. За лічені години вони встановили потерпілу місцеву мешканку та чотирьох дівчат, які завдали їй тілесних ушкоджень.

За даними правоохоронців, потерпілою виявилася 12-річна школярка. Четверо знайомих їй дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем, однак, під час зустрічі по черзі стали завдавати удари по голові та тілу.

Під час розмови із поліцейськими неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження дівчинці через те, що вона нібито розпускала про них плітки.

Поліцейські кажуть, що із 12-річною школяркою все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, протягом червня кількість жінок і дітей, які перебували в кімнатах кризового реагування через насильство, зросла більш ніж удвічі. Так, на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло понад 1 400 звернень.

До слова, столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця. У нападі підозрюється 17-річний хлопець, йому вручено підозру в хуліганстві.

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Теги: діти поліція Київ столиця

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