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Парламентський комітет схвалив скасування переходу на літній і зимовий час

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламентський комітет схвалив скасування переходу на літній і зимовий час
Парламентарі наголошують, що «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини та погано відображається на загальному стані людини
фото з відкритих джерел

Законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад несе ряд негативних наслідків

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує народним обранцям ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Про це йдеться в повідомленні секретаріату комітету.

Зокрема, 12 липня відбулося засідання профільного комітету, на якому було розглянуто проєкт закону про обчислення часу в Україні., метою якого є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату.

Законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до літнього та зимового часу.

Як зазначила пресслужба комітету, такий «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

«Окрім цього, зазначений законопроект покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу. Прийняття закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України», – йдеться в повідомленні.

За результатами обговорення члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в повторному другому читанні прийняти його в цілому як закон.

Нагадаємо, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо скасування переведення годинника на зимовий та літній час.

До слова, щороку в Україні переводять годинники: восени – на годину назад, навесні – на годину вперед.

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Теги: Верховна Рада депутат час законопроєкт

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