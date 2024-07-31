Головна Світ Політика
search button user button menu button

США завдали удару по Іраку – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США завдали удару по Іраку – Reuters
Це був перший відомий удар США по Іраку з лютого
фото з відкритих джерел

Удар було здійснено в межах самооборони

У вівторок, 30 липня, Сполучені Штати завдали удару по Іраку з метою самооборони. Про це пише Reuters.

Американський чиновник на умовах анонімності заявив, що США завдали удару, оскільки зросла регіональна напруженість після удару Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого, за заявою ЦАХАЛ, було вбито найвищого командира «Хезболли».

Іракська поліція та медичні джерела повідомили, що в результаті удару по базі на південь від Багдада, яку використовували Народні мобілізаційні сили Іраку (PMF), було вбито чотирьох членів угруповання, яке складається з кількох пов’язаних з Іраном збройних формувань, і ще чотирьох було поранено.

У зробленій після вибухів заяві Народні мобілізаційні сили не висунули жодних припущень щодо того, хто несе відповідальність за удари.

Американські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що США завдали авіаудару по Мусайібу, розташованому в провінції Бабіль, але не надали більш детальної інформації.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що удар було завдано через загрозу силам коаліції на чолі зі США.

Reuters зазначає, що це був перший відомий удар США по Іраку з лютого, коли американські військові завдали авіаударів в Іраку та Сирії по більш ніж 85 цілям, пов'язаним з Корпусом вартових ісламської революції Ірану та підтримуваними ним ополченцями.

Нагадаємо, американська база Айн-аль-Асад у провінції Анбар на заході Іраку зазнала ракетної атаки.

Авіабазою, де в тому числі дислоковані військові США, було випущено як мінімум дві ракети. Їхній тип не названий. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

До слова, надвечір, 30 липня, ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач Хезболли

Теги: напад Ірак США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна сподівається незабаром отримати довгоочікувані F-16
Допомога Україні. Що ми отримаємо насправді від США?
4 липня, 17:03
Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
1 липня, 18:34
Снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни
Очільник Пентагону пообіцяв надати допомогу Україні в прискореному режимі
2 липня, 22:01
Президент США серйозно замислюється над тим, чи зможе він продовжити участь у передвиборчих перегонах після невдалого виступу на дебатах
Байден роздумує, чи варто йому продовжувати президентські перегони – NYT
3 липня, 18:42
Байден бореться за порятунок свого подальшого президентства
Байден радиться з близькими щодо участі у виборах – CNN
4 липня, 23:06
Члени команди Байдена передали ведучим набір із восьми запитань для інтерв'ю
Штаб Байдена видав темники двом ведучим перед інтерв'ю з президентом – AP
7 липня, 05:22
Президент Зеленський продовжує роботу з міжнародними партнерами у Вашингтоні
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
10 липня, 16:28
Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер
Республіканці висунули Трампа кандидатом в президенти США
15 липня, 22:51
Російська армія щороку додає від 1000 до 1500 додаткових танків
Коли Росія зможе напасти на НАТО? Прогноз німецького генерала
23 липня, 18:48

Політика

Новий президент Ірану склав присягу під скандування «Смерть Америці та Ізраїлю»
Новий президент Ірану склав присягу під скандування «Смерть Америці та Ізраїлю»
У Тегерані вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію – ЗМІ
У Тегерані вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію – ЗМІ
США завдали удару по Іраку – Reuters
США завдали удару по Іраку – Reuters
Племінник Трампа назвав свого дядька божевільним і сказав, що голосуватиме за Гарріс
Племінник Трампа назвав свого дядька божевільним і сказав, що голосуватиме за Гарріс
Вибори у США: Гарріс збільшила перевагу над Трампом в опитуванні
Вибори у США: Гарріс збільшила перевагу над Трампом в опитуванні
Зупинка транзиту нафти РФ: Сійярто зробив гучну заяву
Зупинка транзиту нафти РФ: Сійярто зробив гучну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
34K
Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
18K
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
13K
Звільнений комбриг пояснив причину конфлікту з вищим командуванням
12K
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують

Новини

Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua