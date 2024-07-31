США завдали удару по Іраку – Reuters

Це був перший відомий удар США по Іраку з лютого

Удар було здійснено в межах самооборони

У вівторок, 30 липня, Сполучені Штати завдали удару по Іраку з метою самооборони. Про це пише Reuters.

Американський чиновник на умовах анонімності заявив, що США завдали удару, оскільки зросла регіональна напруженість після удару Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого, за заявою ЦАХАЛ, було вбито найвищого командира «Хезболли».

Іракська поліція та медичні джерела повідомили, що в результаті удару по базі на південь від Багдада, яку використовували Народні мобілізаційні сили Іраку (PMF), було вбито чотирьох членів угруповання, яке складається з кількох пов’язаних з Іраном збройних формувань, і ще чотирьох було поранено.

У зробленій після вибухів заяві Народні мобілізаційні сили не висунули жодних припущень щодо того, хто несе відповідальність за удари.

Американські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що США завдали авіаудару по Мусайібу, розташованому в провінції Бабіль, але не надали більш детальної інформації.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що удар було завдано через загрозу силам коаліції на чолі зі США.

Reuters зазначає, що це був перший відомий удар США по Іраку з лютого, коли американські військові завдали авіаударів в Іраку та Сирії по більш ніж 85 цілям, пов'язаним з Корпусом вартових ісламської революції Ірану та підтримуваними ним ополченцями.

Нагадаємо, американська база Айн-аль-Асад у провінції Анбар на заході Іраку зазнала ракетної атаки.

Авіабазою, де в тому числі дислоковані військові США, було випущено як мінімум дві ракети. Їхній тип не названий. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

До слова, надвечір, 30 липня, ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач Хезболли