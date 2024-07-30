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Росіяни роблять з українських дітей своїх «воїнів»

glavcom.ua
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За даними України, понад 19 тисяч дітей було депортовано до Росії або примусово перевезено до районів, які знаходяться під її контролем
фото: скріншот з відео

Кремль паралельно нарощує зусилля із використання українських дітей вже як майбутніх солдатів

Держдума може до кінця сесії розглянути поправку про збільшення терміну служби в армії для «нових громадян РФ» до 2 років. «Нові громадяни РФ» – це ті, хто зараз отримує російські паспорти, маючи раніше інше громадянство. Зокрема, це і багато жителів ТОТ України. Для громадян Росії термін строкової служби в армії зараз становить один рік. Вік призову – з 18 до 30 років. Тобто, іноземний громадянин, який отримав паспорт РФ, наприклад, у 25 років, також може бути призваний на строкову службу.

Ця новина виглядає особливо тривожно і на тлі багатьох повідомлень про те, як з української молоді, депортованої з ТОТ, готують російських «воїнів». У буквальному сенсі. The Times 29 липня надрукував статтю з красномовною назвою «Російські військові табори навчають українських дітей «воювати з власною країною». У ній йдеться, що сотні українських дітей з ТОТ, були відправлені до російських «військово-патріотичних» таборів, де їх вчать стріляти з автоматичної зброї та керувати БПЛА.

Насправді, телеканал ОТР називає навіть цифру майбутніх «воїнів»: «У таборі «Час юних героїв» у Волгоградській області перебувають близько 330 дітей із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей».

Тритижнева зміна призначена для дітей віком 14-17 років, у таборі підтримується «сувора дисципліна». Його організує московська організація «Воїн». За словами її представників, «метою є виховання нового покоління патріотів, які люблять свою батьківщину та підготовка дітей до служби в російській армії».

Як бачимо, після того, як тисячі українських дітей вже були розміщені у таборах «перевиховання» по всій Росії, вона паралельно з промивкою мізків, нарощує зусилля із використання їх вже як майбутніх солдатів.

Експерт з правових питань із Регіонального центру з прав людини у Києві Катерина Рашевська називає це «політичною індоктринацією» українських дітей: «За останні кілька місяців ми фіксуємо зростання рівня і темпів їхньої мілітаризації. Небезпека російського перевиховання полягає в тому, що воно заперечує саме існування національної ідентичності українських дітей, завдаючи їм довгострокових психологічних травм».

За даними України, понад 19 тисяч дітей було депортовано до Росії або примусово перевезено до районів, які знаходяться під її контролем. Це кричуще порушення Конвенції ООН про права дитини, яке, нагадаємо, вже знайшло своє відображення в міжнародному ордері МКС на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової.

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Теги: росія діти війна українці Україна

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