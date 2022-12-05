Ліміт цін на нафту РФ: Кремль готує відповідь

Пєсков «Ми не будемо визнавати ніяких «лімітів»

Російська влада заявляє, що не збирається визнавати встановлені граничні ціни на нафту з РФ. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Інтерфакс».

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«Рішення (про заходи у відповідь з боку Російської Федерації. - Ред.) Підготовка. Ясно одне, очевидно одне. Ми не будемо визнавати ніяких «стель», – сказав Пєсков журналістам у понеділок.

Його також запитали, чи варто світу готуватися до підвищення цін на нафту. «Це зміниться (ситуація з цінами. Ред.). Очевидно і беззаперечно, що прийняття цих рішень є кроком до дестабілізації світових енергетичних ринків», – сказав речник Кремля.

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Метою запровадження обмежень цін на російську нафту є скорочення доходів, які глава Кремля Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни в Україні. Про це під час зустрічі з українськими журналістами заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд