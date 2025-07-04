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Чому США припинили надавати допомогу Україні? Конгресвумен зробила несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чому США припинили надавати допомогу Україні? Конгресвумен зробила несподівану заяву
Анна Пауліна Луна заявила, що США нібито не передадуть більше допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Американська політикиня повʼязує зупинку постачання зброї з обмеженням діяльності УПЦ МП

Членкиня Палати представників США Анна Пауліна Луна заявила, що Штати зупинили передачу Україні військової допомоги через начебто заборону Московської церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис конгресвумен.

У пості в X політикиня написала, що президенти України Володимир Зеленський начебто заборонив Православну церкву. «Я можу пообіцяти, що фінансування зброї для вас не буде. Ведіть переговори про мир. Ми не ваша скарбничка», – написала вона.

Чому США припинили надавати допомогу Україні? Конгресвумен зробила несподівану заяву фото 1
скріншот

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності. Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Як відомо, у січні 2023 року з’явилася релігієзнавча експертиза Статуту про управління Української православної церкви. Зокрема, експертна група з числа науковців у галузі богослов’я розставила всі крапки над «і»: «УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії)». Як і очікувалося, церква Онуфрія не стала миритися з таким вердиктом і пішла до суду. Першу інстанцію церковники програли і очікують на рішення апеляції.

До слова, Київська митрополія УПЦ МП подала позов проти Кабінету міністрів, добиваючись скасування важливого документа. Церковники просять Феміду визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну від 9 травня 2025 року № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афільованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена». Цей документ з’явився після ухвалення Радою Закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» у серпні 2024 року.

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Теги: США військова допомога Московська церква в Україні

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