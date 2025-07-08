У РФ за загадкових обставин загинуло 20 посадовців з початку великої війни

У травні 2023 року помер у літаку з Куби заступник міністра науки Петро Кучеренко, який критикував війну з Україною в приватних розмовах

Дивні смерті і самогубства російських чиновників стали буденністю в Росії після початку повномасштабної війни з Україною. У понеділок стало відомо про загибель відразу двох чиновників Мінтрансу: покінчив життя самогубством керівник відомства Роман Старовойт і помер від зупинки серця заступник начальника відділу Андрій Корнійчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Перелік посадовців, які загадково загинули з початку великої війни:

2022 рік:

колишній керівник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) В'ячеслав Трубніков; енерал-майор СЗР у відставці Лев Соцков; співробітник адміністрації президента і «Росвооружения» Олексій Огарьов; проректор Російської митної академії Залім Керефов; очільник Чебоксар Олег Кортунов; депутат від «Єдиної Росії» Павло Антов; директор з авіагалузі Іван Печорін; гендиректор Корпорації з розвитку Далекого Сходу і Арктики Ігор Носов.

2023 рік:

начальниця фінвідділу Західного військового округу Марина Янкіна; заступник глави Головного управління МВС із боротьби з екстремізмом Володимир Макаров; заступник міністра науки Петро Кучеренко; керівник адміністрації першого президента Росії Бориса Єльцина Сергій Філатов.

2024 рік:

голова карельського відділення антимонопольної служби Артур Пряхін; ексглава управління власної безпеки СКР Михайло Максименко; заступник начальника адміністрації Владивостока Костянтин Клюєв; заступник голови управління «П» МВС Євген Головатий; заступник голови обласної адміністрації Архангельська Володимир Ананьєв; заступник начальника Головного управління ФСВП у Красноярському краї Ігор Рожнєв; керівник Мінтрансу Роман Старовойт; заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту Мінтрансу Росії Олексій Корнійчук.

Обставини смертей

З квітня по липень 2022 року сталися чотири дивні смерті чиновників, пов'язаних із силовими структурами. Спочатку помер за незрозумілих обставин колишній керівник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) В'ячеслав Трубніков, потім застрелився з нагородного пістолета генерал-майор СЗР у відставці Лев Соцков.

Незабаром після цього було знайдено мертвим колишнього співробітника адміністрації президента і «Росвооружения» Олексія Огарьова, а потім перерізав вени в одиночній камері в СІЗО №1 проректор Російської митної академії Залім Керефов.

Також, за даними російських видань, у 2022 році загинули і кілька цивільних чиновників. У серпні від серцевого нападу помер 38-річний очільник Чебоксар Олег Кортунов, у грудні в Індії випав із вікна один із найбагатших депутатів від «Єдиної Росії» Павло Антов. У лютому і вересні 2022 року померли двоє співробітників Корпорації з розвитку Далекого Сходу і Арктики – випав із катера директор з авіагалузі Іван Печорін і помер 48-річний гендиректор корпорації Ігор Носов. Офіційно причиною його смерті було названо інсульт.

Нова серія смертей силовиків сталася в першій половині 2023 року. У лютому в Петербурзі випала з 16-го поверху начальниця фінвідділу Західного військового округу Марина Янкіна, з вогнепальним пораненням голови знайшли заступника глави Головного управління МВС із боротьби з екстремізмом Володимира Макарова.

Трохи пізніше, у травні 2023 року помер у літаку з Куби заступник міністра науки Петро Кучеренко, який критикував війну з Україною в приватних розмовах. У серпні помер керівник адміністрації першого президента Росії Бориса Єльцина Сергій Філатов, який керував депутатським штабом оборони під час путчу Державного комітету з надзвичайного стану.

У 2024 році сталося ще три смерті. У лютому в Петрозаводську випав із вікна п'ятого поверху голова карельського відділення антимонопольної служби Артур Пряхін, а в листопаді був знайдений мертвим у колонії ексглава управління власної безпеки СКР Михайло Максименко, засуджений на 14 років.

Наступна хвиля масових смертей чиновників припала на першу половину цього року, вони вмирали щомісяця. У січні знайшли мертвим у Таїланді 42-річного заступника начальника адміністрації Владивостока Костянтина Клюєва, у лютому застрелився заступник голови управління «П» МВС Євген Головатий, у березні помер під час гри в хокей помер заступник голови обласної адміністрації Архангельська Володимир Ананьєв, а у квітні вкоротив собі віку заступник начальника Головного управління ФСВП у Красноярському краї Ігор Рожнєв.

Нагадаємо, 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Старовойта знайшли мертвим у кущах у парку Малевича в Одинцово. Тіло 53-річного Старовойта з вогнепальним пораненням було виявлено у його власному автомобілі. Поряд із тілом знайшли нагородний пістолет Макарова, подарований МВС Росії.

Також помер заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту Мінтрансу Росії Олексій Корнійчук. Попередня причина смерті, за даними пропагандистів, – зупинка серця. Зазначається, що під час наради в будівлі Мінтрансу в Москві Корнійчук різко підвівся, після чого впав на підлогу і помер. Йому було 42 роки.

Зокрема, у жовтні 2024 у Москві було знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. До того ж віцепрезидент «Транснафти» Андрій Бадалов загинув, випавши з вікна своєї квартири на Рубльовському шосе у Москві.