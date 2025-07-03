Палата представників Конгресу США ухвалила «великий і прекрасний» законопроєкт Трампа

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп

Суть законопроєкту полягає у значному зниженні податків та збільшенні витрат на оборону й безпеку кордонів

У четвер, 3 липня, Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків і державних витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп.

Перед голосуванням у нижній палаті Конгресу відбулася рекордна за тривалістю промова лідера демократів Гакіма Джеффріса. Він скористався процедурною можливістю, відомою як «магічна хвилина», яка дозволяє виступати без обмежень у часі, й понад вісім годин послідовно критикував ініціативу республіканців.

За даними видання, його виступ тривав 8 годин і 45 хвилин. Дональд Трамп у відповідь висловив обурення через затягування голосування.

«Для республіканців це повинно бути легким голосуванням «за». Смішно!», – написав він на платформі Truth Social.

Суть законопроєкту полягає у значному зниженні податків та збільшенні витрат на оборону й безпеку кордонів. Водночас, для компенсації витрат пропонується зменшити фінансування таких соціальних програм, як Medicaid, програма продовольчої допомоги та податкові пільги у сфері зеленої енергетики.

Документ вже викликав чимало критики через ризики збільшення дефіциту федерального бюджету. Опоненти законопроєкту вказують, що його автори не врахували вплив можливого економічного зростання, яке можуть спричинити податкові послаблення.

Згідно з оцінками, дефіцит бюджету США у найближчі десять років може зрости на суму від $2,3 до $5 трлн.

Раніше ми писали, що контрольований республіканцями Конгрес США може ухвалити масштабний бюджетний пакет, який відповідає багатьом пріоритетам президента Дональда Трампа. Законопроєкт вже пройшов розгляд у Сенаті та потребує повторного схвалення Палатою представників, перш ніж Трамп зможе підписати його як закон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу (CBO), законопроєкт додасть $3,3 трлн до $36,2 трлн державного боргу протягом 10 років. Водночас він зменшить доходи на $4,5 трлн та скоротить витрати на $1,2 трлн. CBO також прогнозує, що кількість людей без медичного страхування збільшиться на 10,9 млн за цей період через зміни у таких програмах, як Medicaid.

Нагадаємо, у Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе».