США призупинили передачу Україні зброї, яка вже була в Польщі – WSJ 

Зброя для України була у Польші, коли США призупинили частину військової допомоги

На момент призупинення поставок зброї Україні у Польщі перебували, зокрема, понад два десятки ракет Patriot PAC-3

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними WSJ, на момент призупинення поставок зброї Україні на території Польщі перебували, зокрема, понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем ППО Stinger, ракети «повітря-земля» Hellfire, а також понад 90 ракет «повітря-повітря» AIM.

Видання зауважує, що призупинення постачання ключової зброї в Україну, є новою ознакою послаблення підтримки Києва.

Раніше ми писали, що наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.