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Росія втратила чверть мільярда доларів через колапс в аеропортах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія втратила чверть мільярда доларів через колапс в аеропортах
Черги в російському аеропорті через масові скасування рейсів
фото з відкритих джерел

За час останніх збоїв у роботі аеропортів було скасовано або затримано понад 500 рейсів

Нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Так, 5-6 липня в аеропортах «Шереметьєво», «Пулково» і «Стригіно» було скасовано понад 250 рейсів, затримано – понад 270. У результаті такого хаосу тільки в першу добу авіакомпанії втратили близько 4-6 млрд рублів. Зазначається, що всього за вихідні авіакомпанії могли втратити близько 20 млрд рублів.

Нагадаємо, через обмеження у повітряному просторі авіакомпанії 5-6 липня масово скасовували рейси. Проблеми зачепили кілька міст, включаючи Москву, Санкт-Петербург та інші.

Як повідомлялося, з січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. У середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА.

До слова, російські терористи змінили призначення аеродрому «Керч» в тимчасово окупованому Криму. У березні 2025 року він став з цивільного військовим.

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Теги: аеропорт росія

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