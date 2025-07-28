Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити

Президент США про поведінку Путіна: Мені це не подобається

Президент США Дональд Трамп заявив, що неодноразово обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним можливість припинення вогню, однак після кожної розмови Росія поновлювала атаки на цивільні об'єкти в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін брехав йому про свій намір закінчити війну, Трамп сказав, що не хотів би вживати слово «брехня», але поскаржився, що російський диктатор обговорював мирні плани під час їхніх телефонних розмов лише для того, щоб потім розпочати нові атаки на цивільне населення.

«Все, що я знаю, це те, що ми б добре поговорили. І, скажімо, три рази, здавалося, що у нас буде припинення вогню і, можливо, мир... і раптом ракети летять на Київ та інші місця», – сказав американський лідер.

Трамп додав: І я кажу: «Що це все означає?». Я говорив з ним три-чотири години тому, і здавалося, що ми вже на шляху (до миру, – «Главком»). А потім я кажу: «Забудь» і більше не буду розмовляти. Знаєте, це траплялося занадто багато разів, і мені це не подобається. Мені це не подобається».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. «Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи відсьогодні (28 липня, – «Главком»). Немає сенсу чекати. Це 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав він.