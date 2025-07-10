Був багатодітним батьком. ЗСУ на фронті ліквідували чотириразового призера чемпіонатів Європи

Шурбенков був майстром спорту міжнародного класу з з пауерліфтингу

Захисники України знищили російського окупанта – пауерліфтера Андрій Шурбенкова. Про це інформує «Главком».

Про ліквідацію окупанта повідомив член Ради Федерації Артем Малащенков. Він зазначив, що Шурбенков вирушив на війну добровольцем.

Шурбенков був майстром спорту міжнародного класу, дворазовим чемпіоном Росії, чотириразовим призером чемпіонатів Європи з пауерліфтингу.

Також зазначається, що ліквідований окупант був багатодітним батьком.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Шурбенкова.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.