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    Політика

    Лукашенко вирішив повчити білорусів обробляти ячмінь

    Олександр Лукашенко зайнявся просвітництвом у сільському господарстві - Лукашенко вирішив повчити білорусів обробляти ячмінь
    Олександр Лукашенко зайнявся просвітництвом у сільському господарстві
    фото: Telegram-канал «Пул первого»

    Самопроголошений президент Білорусі зайнявся сільським господарством

    Олександр Лукашенко зустрівся із білоруськими аграріями і розказав їм, як правильно займатися вирощуванням ячменю. Про це білоруський диктатор заявив у Вітебській області.

    Лукашенко висловив упевненість, що Білорусь має повернути до вирощування озимого ячменя, «щоб нам не паритися, як завжди, із зерновими-колосовими».

    Він запевнив, що озимий ячмінь – це диво. Тож самопроголошений президент Білорусі заявив – «майже упевнений, що озимому ячменю бути».

    Крім дифірамбів цій зерновій культурі, Лукашенко почав розповідати аграріям, що «у жодному випадку не можна скотитися до обробки ячменю без технології».

    Обробка ж ячменю вирощування ячменю за технологією, за словами білоруського диктатора, є «виходом із ситуації» для Вітебської області.

    Лукашенко приїхав до сільгоспвиробників Вітебщини на старому радянському автомобілі.

    Нагадаємо, кілька днів тому Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Путін ніколи не просив його напасти на Україну.

    Але раніше самопроголошений президент Білорусі припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко аграрії
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    Лукашенко вирішив повчити білорусів обробляти ячмінь