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    Політика

    Крадіжка зерна. Лукашенко назвав нову країну, яка підніметься проти Путіна

    Лукашенко заявив, що в Україні &laquo;цього зерна стільки немає, скільки вони кажуть&raquo; - Крадіжка зерна. Лукашенко назвав нову країну, яка підніметься проти Путіна
    Лукашенко заявив, що в Україні «цього зерна стільки немає, скільки вони кажуть»
    фото з відкритих джерел

    Наступним народом, який ополчиться проти Росії, буде єгипетський

    Звинувачення Білорусії та Росії у продовольчій проблемі криють у собі прагнення Заходу «бомбити» Росію та Білорусь. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

    Лукашенко зазначив, що насправді американці, мусуючи тему вивезення зерна з України, намагаються налаштувати низку країн проти Росії та Білорусії. При цьому він зазначив, що в Україні «цього зерна стільки немає, скільки вони кажуть».

    «Єгипет, він один із головних імпортерів, тобто ввозить великими обсягами. Ось зараз єгипетський народ, керівник Єгипту теж ополчаться проти Росії. Вони голодують, а зерно пропадає в Україні», – зазначив Лукашенко.

    Нагадаємо, 8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

    Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

    Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Єгипет Олександр Лукашенко війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Крадіжка зерна. Лукашенко назвав нову країну, яка підніметься проти Путіна