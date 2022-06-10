Крадіжка зерна. Лукашенко назвав нову країну, яка підніметься проти Путіна

Лукашенко заявив, що в Україні «цього зерна стільки немає, скільки вони кажуть»

Наступним народом, який ополчиться проти Росії, буде єгипетський

Звинувачення Білорусії та Росії у продовольчій проблемі криють у собі прагнення Заходу «бомбити» Росію та Білорусь. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що насправді американці, мусуючи тему вивезення зерна з України, намагаються налаштувати низку країн проти Росії та Білорусії. При цьому він зазначив, що в Україні «цього зерна стільки немає, скільки вони кажуть».

«Єгипет, він один із головних імпортерів, тобто ввозить великими обсягами. Ось зараз єгипетський народ, керівник Єгипту теж ополчаться проти Росії. Вони голодують, а зерно пропадає в Україні», – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.