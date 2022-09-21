Путін має визнати, що не може виграти війну – Шольц

Шольц закликав світ допомогти Україні відбити напад Росії

Російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своїх імперських амбіцій, які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну. Про це з трибуни Генасамблеї ООН заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

«Ось чому ми не погодимося на будь-який мир, який диктує Росія, і тому Україна повинна бути здатною відбити напад Росії», – сказав Шольц.

Повернення імперіалізму з війною Путіна проти України, на думку німецького канцлера, стало катастрофою не лише для Європи, але й для глобального світу, заснованого на правилах мирного порядку. Шольц закликав ООН захистити світ від тих, хто віддає перевагу порядку, де «сильні керують слабкими».

«Чи ми безпорадно спостерігаємо, як деякі хочуть катапультувати нас назад у світовий порядок, де війна є звичайним засобом політики, незалежні країни повинні приєднатися до своїх сильніших сусідів або колоніальних господарів, а добробут і права людини є привілеєм для небагатьох щасливчиків? – запитав Шольц, одразу ж відповівши. – Чи нам вдасться разом забезпечити, щоб багатополярний світ 21-го століття залишався багатостороннім? Моя відповідь, як німця та європейця, така: ми повинні цим керувати».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН.