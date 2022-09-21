Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін має визнати, що не може виграти війну – Шольц

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін має визнати, що не може виграти війну – Шольц
Шольц назвав умову, за якої Путін відмовиться від своїх імперських амбіцій
фото з відкритих джерел

Шольц закликав світ допомогти Україні відбити напад Росії

Російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своїх імперських амбіцій, які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну. Про це з трибуни Генасамблеї ООН заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

«Ось чому ми не погодимося на будь-який мир, який диктує Росія, і тому Україна повинна бути здатною відбити напад Росії», – сказав Шольц.

Повернення імперіалізму з війною Путіна проти України, на думку німецького канцлера, стало катастрофою не лише для Європи, але й для глобального світу, заснованого на правилах мирного порядку. Шольц закликав ООН захистити світ від тих, хто віддає перевагу порядку, де «сильні керують слабкими».

«Чи ми безпорадно спостерігаємо, як деякі хочуть катапультувати нас назад у світовий порядок, де війна є звичайним засобом політики, незалежні країни повинні приєднатися до своїх сильніших сусідів або колоніальних господарів, а добробут і права людини є привілеєм для небагатьох щасливчиків? – запитав Шольц, одразу ж відповівши. – Чи нам вдасться разом забезпечити, щоб багатополярний світ 21-го століття залишався багатостороннім? Моя відповідь, як німця та європейця, така: ми повинні цим керувати».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН.

Теги: путін Україна росія війна Олаф Шольц ООН

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Польщі Дуда заявив, що Росія має виплатити Україні репарації
Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН (відео)
Сьогодні, 04:55
Токаєв виступив на Генасамблеї ООН
Токаєв в ООН закликав поважати територіальну цілісність держав
Вчора, 21:33
Ліз Трасс на Генасамблеї ООН закликатиме західні країни посилити допомогу Україні
Ліз Трасс на Генасамблеї ООН потужно підтримає Україну: ЗМІ розкрило плани
Вчора, 09:46

Політика

Путін має визнати, що не може виграти війну – Шольц
Путін має визнати, що не може виграти війну – Шольц
«Референдуми» окупантів: аналітики ISW розкрили цілі Путіна
«Референдуми» окупантів: аналітики ISW розкрили цілі Путіна
Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ
Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ
Мобілізація в РФ: чеченські жінки збираються на мітинг
Мобілізація в РФ: чеченські жінки збираються на мітинг
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення
«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
188K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
144K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
42K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
29K
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»
23K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту