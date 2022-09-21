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Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН (відео)
Президент Польщі Дуда заявив, що Росія має виплатити Україні репарації
фото з відкритих джерел

Президент Польщі присвятив весь свій виступ війні в Україні та наслідкам російського вторгнення

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія має виплатити Україні військові репарації. Про це він заявив у ході виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Він присвятив весь свій виступ війні в Україні та наслідкам російського вторгнення, зокрема для Польщі та інших країн світу.

«Війна триває вже сім місяців, і Росія не обмежується сутичкою з українською армією, яку вона програє, – почав свою промову Дуда. – Росія вбиває мирних громадян та примусово переселяє людей на свою територію. Вона руйнує міста, пам'ятники, школи, дитячі садки та лікарні, буквально все, що вона не може захопити чи пограбувати. І навіть загрожує ядерною катастрофою».

Він звинуватив Росію в імперському мисленні та відмові своїм сусідам у праві на самовизначення.

«Їм [російській владі] вдалося нав'язати ці думки народу країни, яка є одним із засновників ООН», – додав президент Польщі.

Дуда нагадав, що більшість країн світу виступили проти цієї агресії.

«У тому числі Польща, – підкреслив він. – Я говорю це тут і зараз: Україна може на нас розраховувати».

Він нагадав, що з початку вторгнення 24 лютого він тричі відвідав Україну, а кордон із Польщею відтоді перетнули шість мільйонів українців. За словами Анджея Дуди, українські та польські діти разом ходять до школи, а прості мешканці Польщі відкрили свої будинки для сотень тисяч біженців. 

Він також торкнувся ширших наслідків війни в Україні, звинувативши Росію у знищенні посівних площ та прагненні викликати глобальну продовольчу кризу. Насамперед від цієї політики, за його словами, страждають жителі Африки та Близького Сходу. Через війну, як зазначив Дуда, цього року Україна збере врожай, обсяг якого буде на 35 відсотків меншим, ніж роком раніше.

Президент Польщі високо оцінив зусилля Генерального секретаря ООН, завдяки яким, за його словами, вдалося досягти угод з вивезення українського зерна. При цьому Дуда висловив стурбованість «у зв'язку з частими заявами Росії, спрямованими на підрив угоди».

Дуда зазначив, що міжнародне право захищає джерела продовольства та навколишнє середовище, яким загрожує небезпека в умовах конфлікту, та запропонував запровадити механізм, який дозволить карати порушників.

«Росія винна Україні військові репарації, які їй доведеться заплатити. Немає справедливості без компенсацій», – резюмував він.

Теги: Україна росія репарації президент Польща кордон військові війна

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