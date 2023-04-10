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Медведєв помріяв про «зникнення» України. Кислиця гостро відреагував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Медведєв помріяв про «зникнення» України. Кислиця гостро відреагував
Кислиця вдало висміяв чергову заяву Медведєва
колаж: 24 канал

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв намагався заручитися підтримкою, проте став посміховським у соціальній мережі

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв «змішав алкоголь та кокаїн», коли написав про «зникнення» країни. Про це він заявив у Twitter.

Нещодавно Медведєв написав пост про те, що Україна «зникне, бо вона нікому не потрібна». У пропагандистській публікації експрезидент РФ згадав про війну проти України та інші пропагандистські штампи про СРСР та «велику Росію».

Публікація на сторінці Медведєва рясніє епітетами та «дотепами», спрямованими на емоції російської аудиторії заради більшого пропагандистського ефекту. Проте представник України в ООН Кислиця гостро відповів Медведєву, що в нього просто почалася словесна діарея.

«Змішав алкоголь і кокаїн, і тепер використовує Twitter як смітник, щойно він зняв обмеження на облікові записи вищих державних органів Росії», – написав український дипломат.

Нагадаємо, що нещодавно експрезидент РФ Медведєв закликав росіян до піратства. Росіяни, за його словами, повинні отримувати доступ до західної музики та фільмів за допомогою піратських ресурсів. 

Теги: Сергій Кислиця Дмитро Медведєв

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