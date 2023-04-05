Депортація українських дітей в РФ: країни ООН зробили спільну заяву

Заява оприлюднена у відповідь на проведення засідання Радбезу ООН за формулою «Аррія»

Сьогодні, 5 квітня, країни-члени ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей на територію Росії. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця і оприлюднив документ у Твіттері.

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Заява оприлюднена у відповідь на проведення засідання Радбезу ООН за формулою «Аррія», на якому у віртуальному режимі мала виступити російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Підписанти вказують, що це було б поширенням «дезінформації про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей», адже РФ намагатиметься «представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву».

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Statement on behalf of: 🇦🇩🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇪🇧🇦🇧🇬🇨🇦🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇪🇺🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇪🇬🇷🇬🇹🇭🇺🇮🇸🇮🇪🇮🇹🇯🇵🇰🇷🇱🇻🇱🇮🇱🇹🇱🇺🇲🇹🇲🇩🇲🇨🇲🇪🇳🇱🇳🇿🇲🇰🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇲🇸🇰🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺🇦🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/BmXoESoEGL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 5, 2023

Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Як повідомлялося, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

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Нагадаємо, в Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

До слова, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.