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Депортація українських дітей в РФ: країни ООН зробили спільну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депортація українських дітей в РФ: країни ООН зробили спільну заяву
Заяву підписали 49 країн ООН
фото з відкритих джерел

Заява оприлюднена у відповідь на проведення засідання Радбезу ООН за формулою «Аррія»

Сьогодні, 5 квітня, країни-члени ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей на територію Росії. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця і оприлюднив документ у Твіттері.

Заява оприлюднена у відповідь на проведення засідання Радбезу ООН за формулою «Аррія», на якому у віртуальному режимі мала виступити російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Підписанти вказують, що це було б поширенням «дезінформації про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей», адже РФ намагатиметься «представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву».

Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Як повідомлялося, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ. 

До слова, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

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Теги: діти Іспанія Данія Латвія Ісландія Італія Бельгія Естонія Греція Молдова Канада Австралія Ірландія Грузія Болгарія війна депортація Сергій Кислиця Монако Люксембург Албанія Північна Македонія Нова Зеландія Литва Велика Британія викрадення Австрія

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