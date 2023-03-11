«Тут потрібні санітари». Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН

РФ скаржиться, що не може завершити війну через «русофобію»

Росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН 14 березня для обговорення «русофобії», яка, на думку Кремля, заважає успішно завершити його воєнну кампанію проти України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко прокоментував чергові цинічні ініціативи Москви у своєму Twitter.

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«Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи», – написав дипломат.

Коментуючи всю безглуздість чергової причини скиглення росіян, він назвав їхній випадок клінічним.

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«Тут не до попкорну, тут санітари потрібні», – підсумував постпред.

Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи». Тут не до попкорну, тут санітари потрібні pic.twitter.com/IyUywyxRdu — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 10, 2023

Кислиця підкріпив допис на своїй сторінці у Twitter фрагментом із комедії «Іван Васильович змінює професію», де звучить відома фраза однієї з героїнь «І тебе вилікують...».

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Нагадаємо, що раніше посол України в ООН Сергій Кислиця висміяв главу російського МЗС Сергія Лаврова, який під час конференції в Делі заявив, що РФ намагається зупинити війну в Україні, запущену нібито проти РФ.