Атака дронів із півдня та збій у російській пропаганді: головне за ніч

Окупанти тероризували Україну іранськими «Шахедами» з південного напрямку

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні до 17 ударних дронів, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували 14 із них. ЗМІ повідомляли про вибухи в Одесі, коли в місті ще не було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по Одесі та Одеському району дронами-камікадзе. Тим часом російська влада заявила про атаку дронів на Брянську область РФ. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про чергову тріщину в кремлівській пропаганді: у Росії не сформувався єдиний наратив щодо вбивства Татарського. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 4 квітня.

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Атака дронів на південь України

У ніч на 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, після чого в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Російські загарбники атакували Одесу та Одеський район дронами-камікадзе.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили по Україні до 17 ударних дронів, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. 14 із них ліквідували сили протиповітряної оборони.

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Повідомлення РФ про удар по Брянщині

Влада Брянської області Росії 3 квітня повідомила, нібито український безпілотник атакував місцевий військкомат та будівлю міністерства внутрішніх справ. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Пропаганда дала тріщину: в РФ різні думки щодо вбивства Татарського

Російська пропаганда не змогла створити єдиний наратив про вбивство у Санкт-Петербурзі колаборанта і пропагандиста Владлена Татарського. Реакції російської спільноти дуже різняться.

Частина військових блогерів зосередилася на повідомленні про розслідування справи Дар'ї Трєпової та аналізі відеозаписів, що передували вибуху. Натомість інші стверджували, що напад був здійснений українськими спецслужбами.

Імовірно, ця тема стане головною точкою невралгії в інформаційному просторі РФ.

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Контрнаступ України: США дали прогноз

Сполучені Штати очікують, що Україна розпочне свій весняний контрнаступ уже найближчими тижнями. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт.

Водночас вона підкреслила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.

Оприлюднення доказів незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Дипломат опублікував документ, який засвідчує відсутність правових підстав вважати Росію продовжувачем СРСР в ООН.