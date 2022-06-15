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    Політика

    Кремль зробив різку заяву про майбутнє України

    Медведєв погрожує Україні швидким зникненням - Кремль зробив різку заяву про майбутнє України
    Медведєв погрожує Україні швидким зникненням
    фото з російських ЗМІ

    Дмитра Медведєва зачепила ідея постачання скрапленого природного газу із США

    Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у звичному для себе стилі прокоментував інформацію американських ЗМІ про постачання скрапленого газу із США до України.

    Третій президент Росії написав у Telegram, що сумнівається у самому існуванні української держави в майбутньому.

    «А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?» – заявив Дмитро Медведєв.

    Також заступник голови Ради безпеки країни-агресора вигадав проєкт «анти-Росія», який нібито фінансують Сполучені Штати Америки.

    Слова Медведєва поширив кремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

    Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю заяву третього президента Росії, заявивши тільки, що Україна «не бажає тверезо оцінювати ситуацію».

    Нагадаємо, що Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі традиційно різко відгукується про західні еліти та Україну. Так, у травні третій президент РФ назвав українську владу «ублюдочним правлінням київського режиму».

    Реагуючи на мирний план, запропонований Італією для завершення війни в Україні, Медведєв охарактеризував ідею автономії Донбасу в складі України як «явну маячню та дешеве прожектерство». Питання ж повернення української автономії Криму він розцінив як «взагалі пряме хамство на адресу Росії».

    Після арешту Віктора Медведчука заступник голови Радбезу РФ назвав представників української влади «окремими виродками».

    А польську еліту Дмитро Медведєв обізвав «політичними імбецилами».

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    Теги: росія Дмитро Медведєв Україна
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    Кремль зробив різку заяву про майбутнє України